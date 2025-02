Inter, ecco 100 milioni di euro | Tocca a Marotta adesso: rosa stravolta nella prossima stagione

L’Inter potrebbe puntare su un ricco bottino per il prossimo mercato in cui la rosa sarà rivoluzionata

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio futuro per quanto riguarda la scelta dei giocatori sul mercato. I nerazzurri, infatti, stanno valutando alcuni profili che potrebbero migliorare la rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione per renderla competitiva sia in Italia che in Champions League.

Ma, per farlo, c’è bisogno di rispettare alcune linee guida che sono state date ai dirigenti dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, arrivano ottime notizie per quanto riguarda la campagna di rafforzamento del club e i conti. Infatti, i nerazzurri, potrebbero contare su un bottino da 100 milioni di euro per finanziare il calciomercato.

La rosa sicuramente verrà rivoluzionata. Moltissimi giocatori, anche tra i più importanti della rosa, hanno finito un ciclo e dovranno necessariamente andare via al di là dei limiti di età.

Inter, arriva il bottino ricco e la rosa sarà rivoluzionata

L’Inter, per la prossima sessione di bilancio, potrà fare un mercato sicuramente più tranquillo rispetto al passato. Il pareggio e l’attivo di bilancio sono alle porte e il club potrà contare anche su una somma cospicua.

Infatti, dalla partecipazione alla Champions League e al nuovo Mondiale per club, i nerazzurri hanno già nelle casse circa 100 milioni di euro da riutilizzare in sede di mercato, al netto delle cessioni e dello spazio che verrà liberato a bilancio. E la rosa sarà completamente rivoluzionata.

Mercato Inter, ecco tutti gli obiettivi con i 100 milioni

Come detto, in estate sarà rivoluzione. Troppi giocatori hanno fatto il loro tempo e lo si sta vedendo nelle prestazioni non all’altezza. I nerazzurri, intanto, hanno ben chiari gli obiettivi per la prossima stagione.

In difesa piace molto Beukema del Bologna e sempre della squadra emiliana si segue con molto interesse anche l’attaccante argentino Castro. In mezzo, piacciono tantissimo Nico Paz e Samuele Ricci su cui, però, il Milan sembra essere in netto vantaggio sulla società nerazzurra.