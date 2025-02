Super asta in Serie A, lo vogliono tutti i top club | Servono tantissimi milioni

Le big di Serie A puntano un giocatore che si sta mettendo in mostra: ma la cifra per averlo è davvero molto alta

Il mercato di gennaio si è concluso da poco, ma le società del nostro campionato stanno già programmando il prossimo futuro per capire quali possano essere i giocatori che si adattino bene al proprio progetto tecnico-tattico. E tante sono le voci di mercato che riguardano soprattutto le nostre big.

Il Milan, ad esempio, dopo aver anticipato qualche operazione già in inverno, ha intenzione di piazzare altri due colpi importanti come lo sono quelli di Antonio Silva del Benfica e di Samuele Ricci del Torino. Anche la Juventus ha intenzione di rinforzarsi. L’obiettivo principale è quello di tenere Kolo Muani e di prendere un centrale come Hancko.

L’Inter deve necessariamente dare avvio al processo di ringiovanimento e di ricambio generazione. Il gruppo nerazzurro ha palesemente finito un ciclo e non ha più la stessa fame della passata stagione.

Intanto, arriva la novità di mercato che riguarda un grande talento della nostra Serie A. Il giocatore si sta mettendo in mostra e potrebbe essere il prossimo uomo mercato. Su di lui tutte le big, ma il prezzo per averlo è veramente molto alto.

Serie A, il talento piace a tutti: ecco la richiesta della società

Uno dei giocatori più interessanti della nostra Serie A è il centrocampista del Genoa, Frendrup. Il ragazzo si sta mettendo in mostra con le sue prestazioni e i suoi gol che stanno aiutando il Grifone a risalire la china dopo un inizio stagione complicato.

Secondo Calcionews24, la società ligure, per lui, ha avanzato una richiesta molto alta e che equivale a circa 25 milioni di euro. Su di lui, come si è visto anche in passato, c’è il fortissimo interesse di quasi tutte le big di Serie A pronte a sfidarsi in estate.

Frendrup, obiettivo delle big: ecco a chi piace

Frendrup, come detto, piace davvero a tantissime big della nostra Serie A. Il Milan, ad esempio, lo vorrebbe per sostituire un impalpabile Loftus-Cheek. Ma anche l’Inter lo vorrebbe per dare maggiore stazza alla propria metà campo.

La Juventus cerca un giocatore con le sue caratteristiche, per far giocare Koopmeiners qualche metro più dietro. Infine, il Napoli, che cerca ricambi di livello, soprattutto per Scott McTominay che l’anno prossimo dovrà confrontarsi anche con la Champions League.