Boom Inter, ci serve assolutamente quel calciatore | Richiesta ufficiale al club

La società nerazzurra ha ricevuto una richiesta per un suo giocatore durante il mercato invernale: il retroscena

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le prossime mosse di mercato in vista della prossima stagione. Il club di viale della Liberazione, infatti, ha intenzione di migliorare ulteriormente la rosa e di renderla ancora più competitiva. Per questo si stanno valutando alcuni profili che potrebbero fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Però, se da un lato la competitività dovrà rimanere la stella polare, dall’altro questa va coniugata con alcuni dettami ordinati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che è il primo dell’intera Serie A.

A gennaio, invece, la società nerazzurra ha deciso di fare quasi nulla, se non l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dell’esterno polacco, Nicola Zalewski proveniente dalla Roma.

Ma, a proposito di mercato invernale, è stato rivelato un retroscena su un giocatore nerazzurro ed una richiesta ufficiale che ci sarebbe stata per lui da parte di un’altra big della nostra Serie A.

Inter, a gennaio una big su un tuo attaccante

Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, nel mercato di gennaio l’Inter ha ricevuto una richiesta negli ultimi giorni da parte di una big per un suo attaccante. Si tratta della punta argentina, Joaquin Correa che sarebbe stato richiesto dall’Atalanta.

Non si sono create le condizioni adatte per concludere l’affare e il giocatore, in questo momento, è a disposizione di Simone Inzaghi. Con ogni probabilità, in estate, andrà via da Appiano Gentile a parametro zero.

Inter, tutti gli obiettivi per l’estate

I nerazzurri, come detto, stanno lavorando per il mercato estivo. Marotta, Ausilio e Baccin hanno ben chiaro i profili su cui puntare. Sicuramente, in difesa, piacciono molto Beukema e Gila, per sostituire Acerbi.

In mezzo, occhio alla situazione Nico Paz, mentre in regia si punta Ricci che, però, è veramente vicinissimo a vestire la maglia del Milan. In avanti, piacciono sempre i profili di Santiago Castro e Jonathan David.