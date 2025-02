Dalla Serie A alle case popolari, brutto tracollo per il campione | Per lui una nuova vita

L’ex campione ha cambiato totalmente vita e oggi vive nella case popolari dopo un evento che ha cambiato le cose

Uno degli eventi che ha colpito maggiormente la nostra Serie A nelle ultime settimane, è stato sicuramente quanto accaduto al centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove. Il giocatore, dopo appena 16 minuti di gara, ha avuto un malore e si è accasciato al terreno di gioco destando molta preoccupazione.

Come si sa, la partita, è stata sospesa e ripresa successivamente. Ma quello che più importa è che il giocatore si sia ripreso bene. Ad oggi, visto quanto successo, quantomeno in Italia, non potrà tornare a giocare. Ma ultimamente, il presidente Abodi, ha parlato della possibilità di valutare questa eventualità se le condizioni del ragazzo dovessero migliorare.

La cosa più importante è che il classe 2002 stia bene e in salute. Troppo spesso nel calcio si sono visti questi episodi di giocatori che dopo dei malori non ce l’hanno fatta, nonostante i controlli medici frequenti.

Intanto, un altro grande ex campione, proprio a causa di un grave malore, ha cambiato vita. Dopo essere stato un grande giocatore della nostra Serie A, oggi vive nelle case popolari.

Dalla Serie A alle case popolari: cambio di vita per l’ex campione

In molti si ricorderanno dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi. L’ex numero uno bianconero, purtroppo, qualche tempo fa è stato vittima di un aneurisma che lo ha costretto ad un periodo sicuramente molto complicato. Per fortuna, oggi, le cose vanno meglio ed è degli ultimi giorni una novità che ha cambiato la vita dell’ex campione.

Secondo quanto riporta Il Giorno, infatti, Tacconi avrebbe ottenuto un alloggio popolare a Milano. Secondo le indiscrezioni riportate, la famiglia ha firmato il contratto il 23 novembre 2023 dopo la vittoria del bando di assegnazione.

Tacconi, tanta solidarietà all’ex campione

Per Tacconi, in questi mesi, in tanti hanno mosso solidarietà, soprattutto per quanto riguarda gli ex compagni di squadra. Un giocatore che ha scritto una pagina importante della storia della Juventus.

Un campione sempre legato alla propria causa sia quando era in campo che quando si è ritirato dal calcio giocato. Sicuramente è un’ottima notizia sapere che pian piano ci sia stata una ripresa.