C’è un problema nello stadio, match rinviato ufficialmente | Le due squadre non scendono in campo

Arriva la decisione che ha sorpreso tutti: la partita non si farà a causa di problemi presenti nello stadio

In questa stagione, soprattutto nel nostro campionato, sono già state tante le partite rinviate a causa di problemi avvenuti in campo e non. Si pensi a Fiorentina-Inter, partita che era stata sospesa a causa del brutto incidente accaduto al centrocampista Viola, Edoardo Bove – che per fortuna si è ripreso – e che si è recuperata successivamente con la vittoria per 3-0 della squadra di Palladino.

Ma, un’altra partita che, al contrario, deve essere ancora recuperata è quella tra Bologna e Milan. Allora, la sfida, era stata rinviata a causa dell’alluvione che aveva colpito la città emiliana e che rendeva completamente impraticabili le vie di accesso adiacenti allo stadio della squadra rossoblù, Renato Dall’Ara.

Intanto, sempre per quanto riguarda il calcio italiano, c’è stata un’altra partita che non si è giocata. La notizia, ovviamente, ha sorpreso tutti i tifosi dal momento che la motivazione sembra incredibile.

Infatti, a causa di alcuni problemi all’impianto dello stadio in cui si sarebbe dovuta giocare la sfida, le squadre non sono scese in campo. Adesso bisognerà decidere quando si dovrà giocare dopo questa decisione.

Problema allo stadio: le squadre non possono scendere in campo

La partita di Serie B femminile tra Arezzo e Bologna, valevole per la 18esima giornata di campionato non è stata giocata tra le due squadre a causa di un problema tecnico accorso allo stadio comunale di Subbiano.

La partita verrà giocata a data da destinarsi. Una decisione che ha sorpreso tantissimo i tifosi, ma non solo, visto che sembra incredibile come, nel 2025, ci debbano essere ancora partite sospese a causa di questi fattori. Vedremo quale sarà la decisione dei prossimi giorni sul recupero.

Serie A, il Napoli vola verso lo scudetto

Intanto, per quanto riguarda la Serie A, il Napoli vede ancora di più lo scudetto. L’Inter è uscita nuovamente sconfitta dallo Juventus Stadium e non è riuscita ad effettuare il sorpasso, anzi, i partenopei hanno aggiungo un punto tra loro e i nerazzurri.

Adesso, la squadra di Inzaghi, si trova con il morale sotto i piedi e potrebbe essere decisiva la partita proprio tra le due squadre del 3 marzo.