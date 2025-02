Mega rissa in campo, volano schiaffi e pugni | Un calciatore perde addirittura un dente

Rissa incredibile nella partita, dove vola di tutto: un giocatore perde addirittura un dente. Situazione incandescente

Nelle ultime settimane, nel nostro calcio, le polemiche si sono alzate alle stelle. Tantissime squadre, infatti, si sono spesso lamentate per l’arbitraggio e la conduzione delle partite da parte dei direttori di gara. Non solo, ma a fare in modo che tutto si complicasse di più è anche l’utilizzo che viene fatto del VAR.

Un caso eclatante, ad esempio, è quello che ha riguardato la partita Inter-Fiorentina, a San Siro, in cui i nerazzurri hanno segnato un gol irregolare, visto che la palla di era completamente uscita (ma il VAR non poteva intervenire), così come ai Viola è stato assegnato un rigore che non c’era per il presunto fallo di mano di Darmian.

Polemiche che, indubbiamente, stanno alzando toni e clima. E, a proposito di clima particolare, c’è stato un episodio incredibile in una recente partita.

Infatti, tra i giocatori, è scoppiata una rissa incredibile in cui sono volati calci e pugni. Addirittura, un calciatore, ha perso anche un dente. Una situazione indubbiamente incandescente.

Rissa incredibile in campo: un giocatore perde un dente

Nel settimo turno del Campeonato Carioca si giocava la partita tra Flamengo e Botafogo. Una partita in cui si è assistito a delle scene incredibili. Infatti, dopo una discussione molto accesa tra alcuni giocatori, gli animi si sono alzati ed è scoppiata una rissa.

A farne le spese, soprattutto, è stato il giocatore Alexander Barboza che ha lasciato il campo con la maglia insanguinata ed un dente in meno. Ma il clima rovente è continuato anche all’interno dello spogliatoio, dove la rissa non è terminata e sono continuate le aggressioni. Di recente, episodi simili si sono visti anche in Premier League.

Rissa rovente anche in Premier League

Non sono in Brasile, ma anche in Inghilterra, di recente, abbiamo assistito a scene del genere. La partita, nello specifico, è quella giocata tra Everton e Liverpool in un derby da sempre molto sentito. Anche qui gli animi si sono scaldati parecchio dopo il pareggio all’ultimo respiro della squadra azzurra.

Dalla rissa, ne sono venute fuori quattro espulsioni, ovvero il tecnico dei Reds Arne Slot e del suo vice, Doucourè e Jones.