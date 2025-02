Sorpresa Walker, al Milan non se l’aspettavano minimamente | Guardiola sapeva tutto

Uno degli acquisti di gennaio della società rossonera, Kyle Walker, sta sorprendendo tutti e Guardiola lo sapeva

Il Milan, in questa finestra di mercato di gennaio, è stata una delle società più attive non solo in Italia, ma anche in Europa. Sergio Conceicao aveva completamente rotto il rapporto con alcuni giocatori ed aveva intenzione di portare in rossonero alcuni giocatori di suo gradimento che si adattassero al meglio alle sue idee tattiche.

A Milanello, dunque, sono arrivati Kyle Walker, Warren Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez. Una campagna acquisti sicuramente ricca e che ha sicuramente aumentato la qualità della rosa rossonera. Joao Felix ha già timbrato il cartellino in Coppa Italia contro la Roma e lo stesso ha fatto Gimenez nelle prime due presenze in campionato – come un certo Shevchenko.

Insomma, fino ad ora, a parte qualche inciampo, tutto sembra essere andato per il meglio. Ma uno dei giocatori che ha stupito di più è stato sicuramente il terzino inglese, Kyle Walker.

Il giocatore è arrivato il prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Il giocatore ha voluto fortemente i rossoneri per provare l’ultima esperienza in una grande squadra nella sua carriera vincente.

Milan, sorpresa Walker: Guardiola sapeva tutto

Il Milan si gode le prestazioni di Kyle Walker. Il giocatore inglese ha convinto tutto per come sta giocando e per la leadership messa in campo. In via Aldo Rossi sono convinti di riscattarlo dal City per 5 milioni di euro a fine stagione.

Ma questo suo rendimento non è affatto una sorpresa. Pep Guardiola, infatti, ha detto apertamente a tutti in conferenza come si tratti di un giocatore affidabile e ancora capace di fare la differenza per qualche anno a grandi livelli. Insomma, un acquisto che ha sistemato la fascia destra del Milan.

Milan, tre problemi in rosa

Il Milan, se da un lato si gode i nuovi arrivati, dall’altro deve far fronte a dei giocatori a fine ciclo. Si tratta di Maignan, Theo Hernandez e Leao. Il portiere è tornato a fare qualche errore di troppo ed il rinnovo sta tardando ad arrivare.

Lo stesso vale per il terzino, non al livello delle passate stagione e con un atteggiamento a volte discutibile. L’esterno è tornato ad essere troppo spesso discontinuo e su di lui si stanno facendo delle riflessioni.