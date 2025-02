Ormai è una riserva, SOS Milan | L’annuncio su Leao è preoccupante

L’allenatore sembra aver ormai relegato l’attaccante portoghese al ruolo di riserva di lusso

Il mercato dei rossoneri di Coinceao sembra a tutti gli effetti esser stato quello dagli effetti più consistenti sulla rosa della squadra.

Diversi acquisti di spessore hanno senza dubbio alzato la qualità della rosa milanista, come Joao Felix, Gimenez e Walker.

I giocatori rossoneri dovranno affrontare nuovi concorrenti per il posto da titolare, una lotta che per adesso sembra vedere vincitori i nuovi arrivi.

Tra i giocatori che potrebbero collezionare un numero inferiore di presenze c’è Rafael Leao. Il portoghese potrebbe esser costretto a dover lottare con il compagno di nazionale per cercare di trovare un po’ di spazio nel reparto offensivo milanista.

Pastore chiaro sulla questione Leao: “È una riserva spacca partite”

L’argomento sull’uso di Leao da parte di Coincecao è stato discusso da Giuseppe Pastore durante il podcast di Cronache di Spogliatoio. Il giornalista si è espresso particolarmente convinto nell’aver decifrato quelle che sono le intenzioni dell’allenatore portoghese. “Secondo me Conceição lo intende come arma spacca partite nel secondo tempo” queste le parole del giornalista riguardo al portoghese.

Pastore sottolinea come nelle intenzioni di Coincecao ci sia molto probabilmente l’intenzione di dare continuità nel minutaggio dell’altro connazionale, Joao Felix, mentre relegare Leao al ruolo di calciatore in grado di cambiare il corso della partita. Un’analisi che non sembra essere molto lontana dalla realtà, l’esterno portoghese ha dimostrato spesso di poter essere determinante entrando dalla panchina anche con i precedenti allenatori.

Il Milan cerca di cambiare marcia, Coinceao ha più libertà

Secondo Pastore, nel Milan di questa stagione è possibile analizzare un prima e un dopo la sconfitta subita a Zagabria. A quanto pare a seguito della sconfitta la dirigenza ha concesso maggiore libertà al proprio allenatore anche nel suggerire i futuri acquisti. Difficile capire se questa libertà si riflette anche nel potenziale utilizzo di Rafael Leao nelle partite.

Fino ad ora questa non è stata sicuramente la miglior stagione di Leao in maglia rossonera, per lui solamente 5 gol in 21 partite di Serie A, numeri lontani dalla grande stagione 22-23 con ben 15 reti segnate dal portoghese.