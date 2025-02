Ci hanno offerto Pogba, un regalo inatteso | Svolta improvvisa per il club di Serie A

Pogba sarebbe stato offerto ad un club di Serie A: arriva la notizia completamente inattesa e sorprendente

Il mercato di gennaio è stato sicuramente entusiasmante per i tanti movimenti in entrata ed in uscita che hanno coinvolto la Serie A. Di sicuro, il Milan, è stata la società che ha fatto meglio, soprattutto in base alle esigenze. Il club rossonero è riuscito a regalare al suo allenatore, Sergio Conceicao, giocatori del calibro di Kyle Walker, Warren Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez.

Il Napoli, invece, ha dovuto salutare Kvicha Kvaratskelia che è passato per 75 milioni al Paris Saint-Germain. Il giocatore ha ceduto alla corte della società francese, facendo arrabbiare Antonio Conte che lo avrebbe voluto tenere fino al termine della stagione. Anche se il tecnico salentino, nonostante tutto, è riuscito a unire ancora di più il suo gruppo di giocatori verso il grande obiettivo scudetto.

Infine, la Juventus, che ha portato a Torino giocatori come Alberto Costa, Veiga, Kelly e, soprattutto, Kolo Muani che sta facendo vedere cose incredibili segnando ben cinque gol i sole tre partite.

Intanto, arriva la clamorosa indiscrezione che riguarda Paul Pogba ed un club di Serie A. L’ex fuoriclasse francese, infatti, sarebbe stato proposto ad una società del nostro campionato in maniera inaspettata.

Pogba in Serie A? Il giocatore sarebbe stato offerto ad un club

Paul Pogba sarebbe potuto ritornare in Serie A. E’ questa l’indiscrezione che è stata rilanciata da Il Corriere dello Sport. Il giocatore francese, infatti, sarebbe stato proposto dal suo entourage alla Fiorentina, che a gennaio è stata molto attiva sul mercato.

La trattativa, però, è stata arrestata sul nascere da parte della società Viola che non era interessata a fare questo genere di investimento. Il giocatore, tra qualche giorno, avrà scontato la sua squalifica e potrà ritornare nuovamente in campo.

Pogba, una società interessata: l’ammissione del ds

Pogba, però, potrebbe ritornare in campo molto presto. Il centrocampista francese, infatti, per ammissione del ds Benatia, è cercato dal Marsiglia.

La società transalpina, però, non vuole tesserarlo adesso, ma ha intenzione di fargli recuperare la forma migliore per poi valutarlo in vista della sessione estiva di mercato.