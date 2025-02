“L’Inter è favorita per la Champions”: ultimatum Inzaghi | Scossone in casa nerazzurra

L’ex campione carica di aspettative la squadra di Inzaghi, per lui è la favorita al trono d’Europa

Il nuovo format della Champions League sta riservando diverse sorprese. Molti risultati inaspettati, play off ricchi di squadre che in pochi si sarebbero aspettati di vedere agli spareggi.

Difficile fare delle previsioni sulla possibile vincitrice, la classifica generale potrebbe dare qualche suggerimento ma tutti sanno che la fase ad eliminazione è tutt’altra storia.

Se nella fase a girone unico abbiamo potuto assistere al dominio di Liverpool e Barcellona le cose potrebbero cambiare dagli ottavi in poi.

4 italiane su 5 sono ancora in corsa per il titolo, con l’Inter unica ad essersi qualificata alla fase successiva, c’è anche chi mette i nerazzurri tra i possibili vincitori finali.

Figo: “Inter sei una delle favorite per la Champions League!”

Tra coloro che non esitano a inserire l’Inter tra le migliori c’è proprio Luis Figo, il campione portoghese ex Inter è stato recentemente intervistato da Sky Sport. Queste le parole del portoghese ai microfoni dell’emittente sportiva: “L’Inter sta facendo grandi cose negli ultimi anni. Ha una struttura solida e una squadra che funziona. Speriamo che possa arrivare fino in fondo in Champions. Credo che abbia la possibilità di vincere. La considero una delle favorite. Chissà che possa ripetere la finale di Madrid di quel 22 maggio del 2010“.

Un augurio che non dispiacerà di certo ai tifosi interisti che già 2 anni fa hanno sfiorato la vittoria della coppa dalle grandi orecchie nella finale persa contro il Manchester City di Guardiola.

“Joao Felix? Rendimento altalenante”

Non potevano mancare le domande su due grandi fuoriclasse portoghesi presenti attualmente nel nostro campionato: Joao Felix e Rafael Leao. L’ex campione non si è espresso in maniera particolarmente convinta sul rendimento di Joao Felix. Secondo Figo l’attaccante ha spesso avuto poca continuità con delle prestazioni non sempre al top.

Di tutt’altro tipo sembra invece la sua opinione su Rafael Leao, definito un giocatore dal grande potenziale in grado di diventare il numero uno. Anche se, sottolinea Figo, anche lui necessita di maggiore continuità con le sue prestazioni. Infine, alla domanda su Coinceao, Figo ha espresso l’enorme affetto che lo lega all’attuale tecnico del Milan.