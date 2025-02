Il ginocchio fa crack, tegola in Serie A | Stop lunghissimo

L’attaccante è in dubbio per le prossime partite, il ginocchio continua a dare problemi

Stagione piuttosto travagliata quella della Roma di Claudio Ranieri, terzo allenatore ad aver preso le redini dei giallorossi quest’anno, i suoi due predecessori, De Rossi e Juric, sono stati esonerati.

Quest’estate la Roma ha investito sul mercato, con le partenza di Lukaku e Abraham i giallorossi si sono ritrovati costretti ad acquistare un nuovo centravanti.

Ed è così che Artem Dovbyk è approdato nel nostro campionato italiano con la maglia giallorossa, tuttavia i risultati dell’ucraino non sono quelli che ci si aspettava.

Una prima parte di stagione non proprio sfavillante per l’attaccante, purtroppo per i tifosi anche il finale di campionato non sembra roseo per l’ucraino.

Dovbyk, ancora problemi al ginocchio per l’attaccante

I tifosi giallorossi non saranno felici da apprendere che secondo Il Corriere dello Sport il loro centravanti non è ancora in piena forma. A quanto pare Artem Dovbyk soffre ancora a causa dei persistenti problemi al ginocchio che hanno condizionato la sua prima parte della stagione. L’ucraino è da mesi costretto a usufruire costantemente della terapia, tuttavia ancora i risultati non sono quelli sperati.

Ciò potrebbe portare mister Claudio Ranieri a fare delle nuove scelte per quanto riguarda il reparto offensivo. Dovbyk potrebbe saltare alcuni dei prossimi impegni di campionato per cercare di ritrovare una condizione migliore. I tifosi romanisti iniziano senza dubbio ad essere spazientiti dalla situazione, l’attaccante non sembra mai esser stato veramente in forma fin dal suo approdo nella capitale italiana.

Numeri non proprio rassicuranti per l’ucraino

8 i gol segnati da Dovbyk nelle sue 22 presenze in campionato, cifre che non sembrano giustificare i quasi 40 milioni di euro spesi dalla dirigenza romanista per l’acquisto dell’attaccante. Numeri tra l’altro anche profondamente diversi rispetto al suo rendimento con la maglia del Girona. Nella stagione 23/24 Dovbyk riuscì a segnare ben 24 gol in 36 presenze con la maglia degli spagnoli, numeri che permisero all’ucraino di vincere il titolo di capocannoniere.

Difficile dire se la Roma possa ritrovare in questo finale di campionato lo stesso attaccante visto in Spagna, ai tifosi giallorossi non resta che sperare in una rapida ripresa dell’ucraino.