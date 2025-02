Clamoroso in Serie A, arriva la doppia rescissione contrattuale | Nuova avventura all’orizzonte

Arriva la decisione clamorosa: doppia risoluzione contrattuale per i due giocatori. C’è una nuova avventura

Il mercato di gennaio, in Serie A, è stato particolarmente attivo con tantissime operazioni sia in entrata che in uscita. Il Milan, sicuramente, è stata la società più attiva. Con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, si è deciso di dare una sferzata e di rinforzare al meglio l’organico del tecnico portoghese.

Quattro nuovi giocatori sono stati acquistati: Kyle Walker, Warren Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez. Il Napoli, invece, ha visto partire la sua stella, Kvicha Kvaratskelia per 75 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Questo addio avrebbe potuto offuscare il gruppo, ma Antonio Conte è riuscito a compattare tutto l’ambiente per puntare allo scudetto.

Anche la Juventus è stata attiva con gli arrivi di Alberto Costa, Veiga, Kelly e soprattutto di Kolo Muani che si è presentato alla grande e che ha segnato cinque gol in tre partite con la maglia bianconera.

Intanto, arriva una clamorosa notizia in merito a due giocatori di Serie A. Per loro, infatti, è arrivata la doppia risoluzione del contratto. Per i due ragazzi si prospetta una nuova avventura professionale.

Serie A: arriva la doppia risoluzione contrattuale

Una delle squadre più attive sul mercato di gennaio è stata anche il Como. La neo-promossa ha mostrato a tutti quali sono le intenzioni sul progetto tecnico e ha acquistato dieci nuovi giocatori spendendo circa 100 milioni di euro. Una cifra clamorosa, ma che fa capire sicuramente l’ambizione della proprietà Hartono.

Intanto, sono arrivate anche due risoluzioni contrattuali per due calciatori. Si tratta di Daniele Baselli e di Moutir Chajia che hanno contribuito a riportare il club lombardo in Serie A dopo 21 anni.

Mercato, le big stanno già programmando

Intanto, se quello invernale si è appena concluso, le big stanno già programmando il mercato estivo. L’Inter, ad esempio, ha già messo a segno il colpo Sucic e tanto dovrà fare per ringiovanire e rivitalizzare la rosa di Simone Inzaghi.

Il Milan, invece, vorrà riscattare Joao Felix, ma anche portare a casa Antonio Silva e Samuele Ricci per cui ci sono trattative ben avviate. Infine, la Juventus ha intenzione di trattenere Kolo Muani per farne il perno della squadra.