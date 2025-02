Ciao ciao Italia, io me ne vado in USA | Lo hanno convinto con un contratto faraonico

Il talento della Serie B italiana vola negli Stati Uniti, per lui un contratto con cifre da capogiro

Il mondo del calcio odierno sembra aver perso qualsiasi tipo di romanticismo, è ormai davvero difficile trovare dei calciatori che hanno intenzione di tenere la maglia della squadra del cuore per tutta la propria carriera.

Se un tempo potevamo osservare i vari Totti, Zanetti e Maldini, dare la propria carriera in sacrificio alla propria squadra, oggi non è più così.

Le cosiddette bandiere sono poche, ormai il denaro la fa da padrone, per i calciatori è sempre più difficile rifiutare contratti faraonici in grado di cambiare la loro vita.

Questa è la tendenza del calcio moderno, nessuna società è al sicuro, nessuno tifoso può dormire sogni tranquilli, neanche in Serie B.

Cassano dal Cittadella agli USA, per lui un contratto fino al 2027

Nuova avventura alle porte per Claudio Cassano, classe 2003 del Cittadella. Il giovane attaccante della Serie B ha ricevuto quella che sembrerebbe a tutti gli effetti un’offerta irrinunciabile per salutare l’Italia: Cassano sarà un giocatore dei Chicago Fire, squadra della MLS. Dall’Italia agli Stati Uniti, è un salto che in pochi si sarebbero aspettati prima dell’inizio delle trattative durante la sessione di mercato di Gennaio.

Non si conoscono ancora le cifre dell’accordo tra il giocatore e la società statunitense, tuttavia si può facilmente presumere che lo stipendio sarà di gran lunga superiore a quello percepito dal calciatore in Serie. La nuova squadra di Cassano ha rilasciato un comunicato in cui si augura di poter assistere in prima fila alla crescita e al miglioramento del ragazzo.

Il comunicato della squadra veneta

“L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di Claudio Cassano ai Chicago Fire FC, formazione che milita nel campionato statunitense. A Claudio un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un grande in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”

Sono state queste le parole con cui la dirigenza del Cittadella, ex squadra del talento italiano, ha salutato il giovane Cassano. La squadra veneta perde una pedina importante per la lotta ai Play-Off.