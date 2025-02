Tutti pazzi per Solet, lascia subito l’Udinese | Colpo prenotato per luglio dalla big

Il difensore dell’Udinese, Solet, sta stupendo tutti e potrebbe essere il prossimo gioiello su cui le big battaglieranno

Il mercato di gennaio, specie in Serie A, ha regalato tantissimi colpi e tanti colpi di scena. Sicuramente, l’operazione più clamorosa è stata quella che ha portato dal Napoli al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro, Kvicha Kvaratskelia. Il georgiano ha accettato la corte di un anno del club francese, lasciando Antonio Conte con tantissima delusione per il vuoto creato.

Il Milan è stato molto attivo in entrata, avendo portato in maglia rossonera giocatori del calibro di Kyle Walker, Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez. Anche la Juventus ha tappato i buchi lasciati da esigenze varie portando in bianconero Alberto Costa, Veiga, Kelly e soprattutto Kolo Muani che è già decisivo.

L’Udinese, invece, ha messo a segno un colpo molto interessante, portando in Friuli l’ex difensore del Salisburgo, Oumar Solet. Il ragazzo, dopo aver recuperato dall’infortunio, è stato subito decisivo.

E proprio queste sue prestazioni hanno ingolosito tante big che lo stanno già cercando in vista del mercato estivo. Dunque, sarà battaglia per assicurarsi il difensore francese in estate.

Mercato, Solet oggetto del desiderio: le big di A si sfidano

Solet è diventato l’oggetto del desiderio di tante big di A. Il suo arrivo ad Udine a parametro zero è stato incredibile per le prestazioni offerte dal ragazzo. Per questo, in tanti lo stanno osservando da vicino.

L’Inter, ad esempio, cerca un difensore e ad Ausilio è sempre piaciuto il francese. Così come il Napoli sta valutando se affondare il colpo su di lui e anche il Milan, che però ha come obiettivo principale quello di Antonio Silva. Per il momento il valore di mercato è di 10 milioni di euro, ma è destinato a salire.

Udinese, non solo Soler: anche Lucca piace a tanti

L’Udinese ha tanti giocatori che piacciono sul mercato. Uno di questi è Lorenzo Lucca. Il centravanti, infatti, già a gennaio è stato cercato da tantissime squadre tra cui il Milan – che poi ha preso Santiago Gimenez al suo posto – e la Roma, per avere un vice-Dobvyk.

Per giugno si preannuncia un’asta per lui. Le sue prestazioni e i suoi gol hanno sicuramente attirato le attenzioni di tantissime squadre su di lui.