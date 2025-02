Non lo vogliamo come CT, caos in Nazionale | Stracciato il contratto

Arriva la clamorosa indiscrezione sul tecnico: la Nazionale non lo vuole più come CT nonostante l’accordo raggiunto

Negli ultimi tempi, tanti sono stati gli accordi che hanno portato a grandi sorprese sulle panchine di tantissime squadre e nazionali. Di recente, infatti, si ricordi ad esempio l’arrivo di un grande del calcio come Josè Mourinho sulla panchina della Roma prima e su quella del Fenerbahce successivamente.

Così come molto sorprendente fu l’arrivo di Ancelotti, molti anni fa, sulla panchina del Napoli e dell’Everton, prima di decidere di ritornare al Real Madrid per continuare a vincere tutto quello che c’era da vincere con i blancos – diventando anche l’allenatore più vincente della storia del club spagnolo.

E come dimenticare, quest’estate, l’arrivo sulla panchina del Napoli di un grandissimo allenatore come Antonio Conte che ha deciso di accettare il progetto del club partenopeo anche in assenza delle coppe europee per giocarsi la vittoria dello scudetto.

Intanto, arriva una notizia che ha del clamoroso. La Nazionale, infatti, nonostante l’accordo raggiunto, ha deciso di rinunciare all’arrivo del grandissimo allenatore. Una notizia che, sicuramente, ha stupito tantissime persone.

Rivelazione clamorosa: la Nazionale rinuncia all’arrivo del big in panchina

La Nazionale brasiliana ha deciso definitivamente di rinunciare all’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. Il tecnico italiano era vicinissimo ad allenare Neymar e compagni, ma successivamente qualcosa è andato storto.

Inizialmente, dopo un principio di accordo trovato, bisognava aspettare l’elezione del nuovo capo della Federazione per confermare il tutto – con Ednaldo Rodrigues che è stato rieletto, ma non in tempo per formalizzare l’accordo. Nel mezzo, però, tre soci del Real Madrid come Solari, Sanchez e Calafat hanno fatto un lavoro di persuasione su Ancelotti convincendolo a restare. Adesso, il Brasile, ha deciso di non cercare più il tecnico come ct.

Real Madrid, quale futuro per la panchina?

Il Real Madrid, intanto, a fine stagione, dovrebbe salutare definitivamente Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha scritto la storia del club, ma il boarding dei blancos ha deciso di affidare la panchina ad un altro allenatore dalle idee molto innovative.

Si tratta di Xabi Alonso, che ha vinto i ballottaggi con Zidane, Raul e Arbeloa. Il prossimo anno toccherà lui dirigere grandi campioni come Mbappè, Vinicius jr e Bellingham.