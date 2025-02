Osimhen torna in Serie A, smacco totale al Napoli | Firma prenotata per luglio

Victor Osimhen potrebbe fare un grande smacco al Napoli. Il giocatore potrebbe tornare in Serie A

Il mercato di gennaio non ha mancato di riservare tantissimi colpi di scena. La squadra di Serie A sicuramente più attiva è stata il Milan. I rossoneri hanno deciso di fare una mini rivoluzione e hanno portato a Milano quattro giocatori di livello assoluto come Kyle Walker, Bondo, Santiago Gimenez e Joao Felix.

Anche la Juventus è stata una società molto attiva, viste le esigenze da soddisfare. I bianconeri hanno portato a Torino giocatori come Alberto Costa, Kelly, Veiga e, soprattutto, Kolo Muani, che in questo momento si sta prendendo sulle spalle la squadra e la sta trascinando nella corsa al quarto posto.

L’Inter, invece, ha deciso di non fare quasi nulla – ricevendo le critiche dei propri tifosi. I nerazzurri hanno ceduto in prestito Palacios, Buchanan (con diritto di riscatto a 13 milioni per il Villareal) e a titolo definitivo Ionut Radu. E a Milano è arrivato il solo Zalewski in prestito con diritto di riscatto.

Intanto, arriva una notizia parecchio succulenta e che riguarda l’attaccante del Galatasaray, ma in prestito dal Napoli, Victor Osimhen. Il giocatore potrebbe ritornare in Serie A facendo uno sgarbo al Napoli.

Osimhen, ritorno in Serie A? Una squadra lo cerca

Victor Osimhen potrebbe ritornare in Serie A. L’attaccante nigeriano, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è nel mirino della Juventus, con il ds Giuntoli che lo conosce bene avendo vinto uno scudetto con la maglia del Napoli insieme a lui.

Ovviamente, andrà convinto in primis il Napoli a cedere un giocatore del genere ad una diretta concorrente, ma soprattutto andrà ceduto ad una buona cifra Dusan Vlahovic completamente fuori dai piani.

Juventus, non solo Osimhen: un altro ex Serie A nel mirino

Ma la Juventus, in fase di ricostruzione, non sta pensando solamente ad Osimhen. I bianconeri, infatti, hanno intenzione di riportare in Italia un altro ex Serie A. Si tratta di Sandro Tonali.

Il centrocampista del Newcastle, però, costa veramente tanti soldi e quindi bisognerà necessariamente capire la fattibilità dell’affare e in che modo potrebbe andare in porto.