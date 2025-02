Altro che Cambiaso, Guardiola cambia obiettivo | Pronti ben 200 milioni

Il Manchester City piomba sul mercato e potrebbe spendere altri 200 milioni per rinforzare la squadra

Il mercato di gennaio ha avuto dei picchi inaspettati con trattative e squadre che hanno acquistato grandi giocatori e messo a segno grandi operazioni. Una di queste, sicuramente, è stata quella che ha portato Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. Una trattativa che ha deluso Conte che, però, è riuscito a ricompattare il gruppo dei suoi giocatori.

Poi, anche il Milan è stato molto attivo sia in entrata che in uscita. In rossonero sono arrivati giocatori del calibro di Kyle Walker, Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez. Così come la Juventus, che aveva delle esigenze e ha portato in bianconero Alberto Costa, Veiga, Kelly e Kolo Muani che sta stupendo tutti a suon di gol e prestazioni.

Infine, il solito Manchester City che ha deciso di iniziare fin da subito il suo mercato per rifondare la squadra e fare quel ricambio generazionale necessario agli uomini di Guardiola per ritornare a vincere ancora.

E proprio a tal proposito, gli acquisti non sono finiti qui visto che la società inglese ha intenzione di irrompere sul mercato e spendere altri 200 milioni di euro.

City, altri 200 milioni di euro sul mercato

La società inglese, ha intenzione di sbaragliare la concorrenza e irrompere sul mercato per rinforzare la squadra. Dopo aver speso tanto nel mese di gennaio, potrebbe essere fatto lo stesso questa estate.

Sul taccuino di Pep Guardiola ci sono due giocatori del Bayer Leverkusen. Il primo è Frimpong, che ha superato Cambiaso nelle preferenze del tecnico spagnolo. L’altro il gioiellino tedesco classe 2003, Florian Wirtz che potrebbe prendere quello che oggi è il posto di Kevin de Bruyne.

Guardiola, anno di transizione

Per Guardiola, questa stagione, non è stata granchè positiva fino a questo momento. La sua squadra, infatti, è uscita prima del tempo dalla lotta per la Premier League ed anche in Champions League non è riuscita a qualificarsi tra le prime otto.

Sembra sia giunta l’ora di chiudere definitivamente un ciclo per aprirne un altro. E queste mosse di mercato si spiegano proprio in questo senso.