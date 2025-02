Che goduria per Conte, così è tutto più facile | Il Napoli mette le mani sullo scudetto

Conte riceve una buona notizia in vista della prossima partita di campionato e mette le mani sullo scudetto

Il Napoli ha vissuto un mese di gennaio ed un inizio di febbraio abbastanza movimentato. Il trasferimento di Kvicha Kvaratskelia al Paris Saint-Germain ha deluso molto Antonio Conte. Il tecnico salentino avrebbe voluto che il suo giocatore fosse rimasto fino al termine della stagione, ma il giocatore si è fatto lusingare dalla corte dei francesi.

Una situazione sicuramente non facile da gestire, ma l’ex tecnico di Juventus, Inter e Chelsea è riuscito a compattare il gruppo e ad essere ancora al comando della classifica di Serie A, nonostante i due pareggi di fila contro la Roma e l’Udinese. Adesso, ci sarà anche il recupero di un giocatore fondamentale come Alessandro Buongiorno che potrà aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

Intanto, la prossima partita, sarà un turno molto complicato contro la Lazio di Baroni. La squadra biancoceleste, sia in campionato che in Coppa Italia, è riuscita a battere i partenopei.

Ma per Conte arrivano ottime notizie in vista di sabato. Infatti, con questa novità, per lui potrebbe essere tutto più facile per portare a casa i tre punti e continuare a fare capire chi è la favorita per la corsa al tricolore.

Conte, arriva l’ottima notizia: così è tutto più semplice

Arrivano buone notizie per Antonio Conte ed il Napoli in vista della partita di sabato, alle ore 18, contro la Lazio. Infatti, con ogni probabilità, i biancocelesti dovranno rinunciare ad uno dei loro giocatori più importanti.

Si tratta di Boulaye Dia che al 36′ ha subito un fallo da Izzo che lo ha costretto al cambio. Il giocatore è a serio rischio per la trasferta al Maradona e questa potrebbe essere una mazzata per la squadra, visto che il giocatore è tra i più in forma della squadra.

Napoli, adesso Conte vuole i tre punti

Antonio Conte prova a gettare acqua sul fuoco, ma sa benissimo che questa fase è importantissima per la vittoria dello scudetto. La sua squadra, infatti, potrebbe approfittare della forma non perfetta dell’Inter e delle tante partite ravvicinate e complicate del calendario nerazzurro.

Per questo, il tecnico, ha intenzione di conquistare i tre punti in campionato per lanciare l’ennesimo messaggio alle inseguitrici per la lotta al tricolore.