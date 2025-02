Altro che Inter: “Mio nonno mi voleva alla Lazio” | Svolta clamorosa di mercato

L’ex nerazzurro parla di un aneddoto che riguarda la sua carriera da calciatore ed una possibilità che non si è verificata

L’Inter, oramai da tempo, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. La società di viale della Liberazione, a gennaio, ha fatto veramente poco o nulla per concentrare ogni sforzo in vista di giugno. La dirigenza ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia per quanto riguarda il campionato che le altre competizioni.

Ma, se da un lato ci deve essere sicuramente una squadra competitiva, dall’altro ecco che bisogna coniugare questo aspetto con alcuni diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense ha ordinato a Marotta, Ausilio e Baccin di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi di squadre e anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Una sfida che bisogna cogliere se si vuole avere un progetto rivolto sicuramente al presente, ma anche al futuro e fatto di sostenibilità, specie in un momento in cui la società si dirige verso l’attivo di bilancio.

Intanto, un grande ex nerazzurro, ha parlato di alcuni aneddoti della sua carriera da calciatore. E ce n’è uno che riguarda un suo possibile passaggio alla Lazio che non si è più realizzato.

Inter, l’ex rivela: “Mio nonno mi voleva alla Lazio”

Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, ha parlato a Chiamarsi Bomber ed ha ripercorso alcuni aspetti della sua carriera da calciatore e di quella, del tutto nuova, di opinionista televisivo. Tra i tanti aneddoti, ce n’è stato uno riguardante un possibile passaggio alla Lazio.

Ecco le sue parole: “Mio nonno tifoso della Lazio? Si, ad ogni sessione di mercato ci sperava, ma non sono mai stato vicino ai biancocelesti”.

Inter, adesso arriva un piccolo tour de force

Per la squadra nerazzurra, intanto, arriva un piccolo tour de force che potrebbe dire tantissimo per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto. Dopo la vittoria preziosa contro la Fiorentina, domenica sera la squadra di Inzaghi avrà la complicatissima trasferta contro la Juventus.

Dopo il 4-4 subito all’andata con annessa rimonta, i nerazzurri dovranno fare moltissima attenzione. Poi ci sarà una squadra in forma come il Genoa, prima della sfida scudetto contro il Napoli.