Ma quale Inter, io volevo solo il Milan | Beffa totale per Inzaghi: che goduria per Conceicao

Arriva la beffa clamorosa per l’Inter: a godere è il Milan e Sergio Conceicao. Il giocatore ha scelto loro

Il mercato di gennaio è stata sicuramente una finestra che non ha disdegnato di regalare sorprese sia per quanto riguarda le entrate, sia per le uscite. Il Napoli è stata costretta alla cessione di un giocatore importantissimo come Kvicha Kvaratskelia che, dopo sei mesi in azzurro, ha deciso di accettare la lunga corte del Paris Saint-Germain. Il passaggio è avvenuto per 75 milioni di euro.

Il tutto con profonda delusione di Antonio Conte che avrebbe voluto che il giocatore rimanesse fino al termine della stagione. Ma il tecnico leccese è riuscito ugualmente a ricompattare il gruppo e mantenere la vetta della classifica. Il Milan è stata la società più attiva. I rossoneri, infatti, hanno portato a Milano giocatori come Kyle Walker, Bondo, Santiago Gimenez e Joao Felix.

Operazioni sicuramente importanti che rilanciano la società rossonera per quanto riguarda la lotta alla qualificazione per la prossima Champions League e fanno osservare con ottimismo al futuro.

Intanto, un giocatore rossonero, ha ammesso di aver preferito il Milan all’Inter. Per lui c’era la possibilità di vestire la maglia nerazzurra, ma ha deciso di rifiutare l’offerta ed andare a Milenello.

Inter, arriva la beffa: “Volevo solo il Milan”

Arriva, dunque, la beffa per l’Inter. Infatti, Joao Felix, era stato proposto anche alla società nerazzurra. Ma il giocatore, come ha ammesso alla sua presentazione, ha deciso di declinare la destinazione per accasarsi al Milan di Sergio Conceicao.

Ecco le parole del portoghese: “Interesse dell’Inter? Si, il mio agente me ne aveva parlato. Mi ha detto che l’Inter era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare con il Milan e avevo in mente di venire al Milan. Ho detto che sarebbe stato impossibile e che avevo deciso di venire qui”.

Inter, il mercato di gennaio ha regalato molte critiche

I nerazzurri, nella finestra invernale, hanno fatto veramente poco o nulla. In uscita ci sono stati Radu, Palacios e Buchanan. E in entrata c’è stato solo l’arrivo di Zalewski.

In tanti hanno criticato l’operato dei nerazzurri che avrebbero avuto bisogno di un difensore centrale e di un attaccante affidabile. Ma così non è stato e se ne riparlerà nella finestra di giugno.