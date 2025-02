Super colpo Milan, lo portano via a Guardiola come Walker | Affare fatto per luglio

Il Milan, in vista di giugno, potrebbe fare un altro super acquisto dal Manchester City di Pep Guardiola

Il mercato di gennaio del Milan è stato sicuramente esaltante per i tifosi rossoneri. Quattro acquisti di assoluto livello che hanno migliorato la squadra di Sergio Conceicao. In difesa è arrivato Kyle Walker che ha preso la titolarità al posto di Emerson Royal – che non ha mai convinto – e di Calabria ceduto al Bologna.

In mezzo, è arrivato un giocatore dalle caratteristiche molto simili a quelle di Fofana, ovvero Bondo. Un giocatore giovane e di quantità, che andrà il reparto di centrocampo rossonero, in attesa del super colpo estivo che dovrebbe essere Samuele Ricci dal Torino per cui la trattativa dovrebbe essere agli sgoccioli.

Sulla trequarti, poi, è arrivato un giocatore importante come Joao Felix che ha dato subito qualità, mentre in avanti lo stoccatore è stato individuato in Santiago Gimenez.

Intanto, per i rossoneri, gli arrivi di lusso potrebbero non essere terminati. Infatti, la dirigenza milanista, è pronta a fare un altro blitz a Manchester per prendere un altro giocatore di proprietà della società di Pep Guardiola.

Milan, altro scippo a Guardiola per l’estate

La società rossonera, come riferito dal sito Calciomercato.com, è pronta a fare un altro grandissimo acquisto dal Manchester City. Dopo Kyle Walker, infatti, i rossoneri sono pronti ad irrompere sul mercato per portare a Milano anche Bernardo Silva in uscita dalla società inglese che sta svecchiando la rosa.

Come si sa, il Milan sta intessendo contatti molto fitti con Jorge Mendes che ha una certa influenza per il club dal punto di vista dei giocatori da acquistare. E il trequartista portoghese potrebbe essere l’ennesimo colpo di questi sei mesi pazzeschi.

Milan, occhio anche al colpo in mezzo

Il Milan sta anche pensando di fare un colpo per il centrocampo con un giocatore che sia bravo nella gestione del pallone e nel dettare i tempi. E, come anticipato, il profilo preferito è sempre quello di Samuele Ricci del Torino.

La trattativa sembra essere ben avviata e va solo conclusa. L’Inter, anch’essa interessata al ragazzo, sembra essere stata definitivamente tagliata fuori dai giochi.