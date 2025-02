David all’Inter, tutto fatto | Altro colpo gratis firmato Marotta

Jonathan David è sempre l’osservato speciale per l’attacco dei nerazzurri in vista del mercato di giugno

L’Inter ha iniziato a programmare il proprio mercato per la prossima stagione oramai da qualche mese. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rendere la rosa ancora più competitiva viste le tante competizioni che ci si appresta a giocare anche nella prossima stagione e Simone Inzaghi, come si sa, ha chiesto due giocatori affidabili per ruolo.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di visionare i profili più adatti al progetto tecnico-tattico dei nerazzurri e si sono già messi all’opera per trovarli. Ma, alla competitività, i dirigenti devono anche abbinare alcuni diktat che sono stati dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di cambiare marcia rispetto alla vecchia proprietà.

In primis, ha deciso di abbassare l’età media della rosa che è la più alta della Serie A, così come vanno abbassati i costi di squadre ed il monte ingaggi che, anch’esso, rappresenta il più elevato dell’intero campionato.

Tra gli obiettivi c’è sempre l’attaccante canadese, Jonathan David del Lille. E proprio su di lui arriva la novità che riguarda le mosse della società nerazzurra per portarlo a Milano nella prossima stagione.

Inter, Jonathan David obiettivo principale per l’attacco

Jonathan David rimane il profilo principale per rinforzare l’attacco dei nerazzurri. Soprattutto se dovesse partire uno tra Lautaro e Thuram il canadese sarebbe l’opzione migliore per opportunità, costi e possibilità dei nerazzurri per rinforzare l’attacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante del Lille rimane ancora nei radar interisti vista la scadenza a giugno del suo contratto. Anche se, su di lui, la concorrenza è davvero molto alta, soprattutto per quanto riguarda la presenza e l’interesse di alcuni club di Premier League pronti a mettere le mani sul ragazzo.

Mercato, tutti gli obiettivi dell’Inter per l’estate

L’Inter, come detto, sta già lavorando per il futuro e ci sono degli obiettivi per la prossima estate. In difesa si punta all’arrivo del difensore olandese del Bologna, Sam Beukema, mentre in mezzo occhio alla posizione di Nico Paz che va studiata attentamente.

Anche in avanti verrà fatto qualche movimento. Oltre a David, piace molto l’attaccante argentino del Bologna, Santiago Castro. Insomma, il futuro è già partito in viale della Liberazione.