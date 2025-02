No, Joao Felix non lo vogliamo | Bluff Milan: altro che arrivo in grande stile

Arriva il clamoroso retroscena di mercato che ha permesso di portare Joao Felix in maglia rossonera

Il colpo del mercato di gennaio del Milan è stato sicuramente Joao Felix in prestito dal Chelsea. Il giocatore si è detto entusiasta di provare questa nuova esperienza della sua carriera e vuole provare a trovare quella continuità mai mostrata in toto nelle sue precedenti esperienze in altre grandi società europee.

Il suo arrivo in rossonero è stato accolto in maniera favorevole da tutto l’ambiente che cercava proprio un giocatore che riuscisse ad illuminare e a regalare giocate di un certo spessore. Ovviamente, il tutto funzionale al risultato per la squadra e già all’esordio c’è stato il primo gol con lo scavetto fatto contro la Roma.

L’operazione è stata conclusa anche grazie all’intervento dell’agente, Jorge Mendes, sempre molto influente per quanto riguarda questo tipo di operazioni che coinvolgono i propri calciatori.

Intanto, arriva un clamoroso retroscena e che riguarda proprio l’arrivo a Milanello del trequartista. Il giocatore sarebbe potuto finire in una big europea, ma le cose non sono andate come sperato.

Joao Felix, prima del Milan c’era un’altra squadra su di lui

Joao Felix è sicuramente un colpo di spessore. Ma, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, le cose non sono andate come sperato perchè su di lui c’era una squadra per cui il giocatore ha fatto da sempre il tifo. Si tratta del Barcellona.

L’ex Chelsea non ha mai nascosto di tifare per i blaugrana e di voler giocare per loro, visto che il tipo di gioco si adatta al meglio alle sue caratteristiche. Ma Flick, nonostante l’ottimo rapporto, ha deciso di puntare sui giocatori già presenti e, in questo modo, si è conclusa l’operazione del Milan.

Milan, due colpi in vista per il mercato estivo

Il Milan sta già lavorando per il mercato estivo e per rinforzare con colpi importanti la rosa di Sergio Conceicao. E due sono i giocatori che sembrano essere molto vicini a vestire la maglia rossonera.

Il primo è il difensore Antonio Silva del Benfica che è cercato anche dalla Juventus, l’altro, invece, è Samuele Ricci del Torino per il centrocampo.