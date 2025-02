Addio Inter, è meglio se vado via a fine stagione | Destinazione a sorpresa per Frattesi

Davide Frattesi andrà via dall’Inter a fine stagione. Per lui c’è già la destinazione e la prossima squadra

Il mercato di gennaio dell’Inter è stato contraddistinto più dalle voci di giocatori in uscita che da operazioni importanti. La società nerazzurra ha formalizzato l’uscita di Palacios, in prestito secco al Monza, di Buchanan, in prestito con diritto di riscatto al Villareal, e di Radu, a titolo definitivo al Venezia.

Ma sono state sempre più insistenti le voci che avrebbero voluto un trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non è più contento ed ha intenzione di giocare con continuità. Nonostante la vittoria dello scudetto e nonostante l’incisività in tante partite, il ragazzo vuole andare via e anche le prestazioni in campo ne stanno risentendo.

Sul suo lato, Simone Inzaghi, ha scelto Barella come titolare e, nei fatti, il centrocampista sardo è un insostituibile per l’apporto qualitativo e quantitativo che riesce a dare in campo.

Intanto, per lui, c’è la nuova destinazione. Il giocatore, con ogni probabilità, lascerà la squadra nerazzurra in estate e sposerà un nuovo progetto dove poter essere definitivamente protagonista.

Frattesi, addio Inter: ecco la destinazione

Intervistato da Il Corriere della Sera, il ds della Roma Ghisolfi, ha ammesso il forte interesse per Davide Frattesi in questo mercato di gennaio appena concluso. Non solo, ma il dirigente ha anche svelato un retroscena sulla trattativa che smentisce un po’ anche le parole dell’agente Riso.

Ecco le sue parole: “Su Frattesi abbiamo lavorato con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra quattro mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità”.

Inter, saluto a Frattesi: è già pronto il suo sostituto

Intanto, la società nerazzurra, è subito corsa ai ripari per sostituire il centrocampista ex Sassuolo. E, a tal proposito, sono già state fatte svolgere le visite mediche al centrocampista croato, Petar Sucic.

Il giocatore arriverà a Milano a partire da questa estate. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per una cifra di 14 milioni di euro, oltre ad altri 2,5 di bonus e al 10% sulla plusvalenza della futura rivendita.