Upamecano in Serie A, svolta improvvisa | Ecco l’annuncio che sbaraglia le carte

Dayot Upamecano potrebbe arrivare in Serie A: arriva l’annuncio importante sul suo futuro

Il mercato di gennaio ha regalato non poche sorprese, con tante squadre che hanno deciso di anticipare alcune operazioni che erano state previste per il mercato di giugno. E’ l’esempio del Manchester City, che ha voluto scongiurare la possibilità di avere il blocco del mercato estivo e ha speso tantissimo in quello invernale.

Ma anche il Milan è stato assoluto protagonista andando ad acquistare giocatori importanti del calibro di Kyle Walker, Joao Felix, Bondo e Santiago Gimenez. Insomma, arrivi importanti che hanno reso la squadra di Sergio Conceicao sicuramente più forte e più capace di avvicinarsi all’obiettivo quarto posto.

Intanto, a proposito di Serie A, nella prossima stagione potrebbe esserci un arrivo a sorpresa. Si tratta del difensore francese di proprietà del Bayern Monaco, Dayot Upamecano.

Il giocatore ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito al suo possibile rinnovo con il club bavarese e, quindi, del suo futuro. Il nostro campionato, eventualmente, sarebbe prontissimo ad accoglierlo tra le sue fila.

Upamecano, futuro in Serie A? Ecco le sue parole

Dayot Upamecano, oramai da tempo, sta trattando il rinnovo con il Bayern Monaco. Il difensore francese, infatti, è in trattativa con il club bavarese, ma il suo futuro in Germania sembra essere ancora tutto da scrivere.

E proprio a tal proposito, lo stesso giocatore ha parlato a Sky Sport DE: “Il mio agente sta trattando. I colloqui sono buoni, ma sono completamente concentrato sul campo”. La volontà del ragazzo, dunque, sarebbe quella di rimanere al Bayern Monaco, ma la nostra Serie A potrebbe seriamente pensarci. L’Inter, ad esempio, cerca un giocatore proprio in quel ruolo. Così come il Milan e la Juventus.

Inter, Milan e Juventus: la situazione difensore

Come detto, Inter, Milan e Juventus stanno cercando un difensore per la prossima stagione. I nerazzurri, hanno tra i profili preferiti quelli di Beukema e Mario Gila. Anche i rossoneri stanno provando a trovare un profilo che possa coniugarsi bene con quelli già presenti ed il preferito è quello di Antonio Silva.

Infine, i bianconeri, seguono da tempo Hancko. Il ragazzo sarebbe potuto arrivare già nel mese di gennaio, ma i bianconeri hanno deciso di rinviare l’investimento a gennaio.