Gila all’Inter, super colpo firmato da Marotta | Lo prendono dopo il Mondiale per Club

L’Inter segue sempre con tantissimo interesse la situazione di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio

L’Inter, oramai da parecchie settimane, sta impostando il mercato in vista della costruzione della squadra della prossima stagione. Per tanti nerazzurri attuali, infatti, è terminato un ciclo a Milano e tanti andranno via. La dirigenza ha intenzione di rendere la rosa competitiva e sta valutando i profili migliori per il progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Ma, alla competitività, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno anche abbinare alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha avviato una sorta di rottura rispetto al passato ed ha intenzione di ringiovanire la rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi che è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, i nerazzurri, proprio per obbedire a queste volontà, stanno cercando giocatori utili alla causa e uno dei reparti da svecchiare è certamente quello della difesa.

Uno dei nomi che piace di più è quello di Mario Gila della Lazio. Marotta ha un piano per portarlo a Milano e per provare a dare alla squadra un nuovo grande interprete del ruolo.

Inter, Gila piace tantissimo per l’estate

Il profilo di Mario Gila piace tantissimo ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore in questo momento sta trattando in maniera interlocutoria il rinnovo con la Lazio, ma ancora, di conseguenza, non si è trovata la quadra.

Il contratto del giocatore scade nel 2027 e il Real Madrid, ex squadra del ragazzo, vanta anche il 50% sulla vendita del giocatore. L’Inter potrebbe inserirsi in questo affare. Ad Inzaghi piacerebbe l’idea di vedere lo spagnolo in maglia nerazzurra visto che è, nel ruolo, uno dei migliori dell’intera Serie A.

Inter, non solo Gila: altri due obiettivi in difesa

L’Inter, però, non segue solamente Gila per il suo reparto arretrato. La dirigenza interista sta guardando anche ad altri due giocatori. Il primo è Sam Beukema, difensore del Bologna che piace da parecchio tempo.

L’altro è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina che, però, costa circa 40 milioni di euro e i rapporti con il presidente Viola, Commisso, non sono ottimali, quindi sarebbe complicato portarlo via.