Ultim’ora improvvisa in Serie A | Lascia Torino a metà febbraio: cessione all’estero

Il giocatore potrebbe lasciare definitivamente la Serie A: dovrebbe andare a giocare all’estero

Il mercato di gennaio in Serie A ha sicuramente lasciato qualche sorpresa. In primis, la partenza di Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro, dopo un corteggiamento che è durato circa un anno. Antonio Conte è rimasto deluso da questa situazione, ma è riuscito a compattare ugualmente il gruppo di suoi giocatori.

Il Milan è stata sicuramente la squadra regina del mercato, dal momento che a Milanello sono arrivati giocatori del calibro di Kyle Walker, Bondo, Santiago Gimenez e Joao Felix che hanno dato una maggiore struttura e qualità alla rosa di Sergio Conceicao che voleva e ha ottenuto rinforzi all’altezza.

La Juventus cercava dei rinforzi in difesa ed è riuscita ad averli grazie agli innesti di Veiga e Kelly, oltre a quelli di Alberto Costa e soprattutto Kolo Muani che ha dato nuova linfa al reparto d’attacco di Thiago Motta.

Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui, visto che potrebbero esserci degli addii nel nostro campionato. Uno di questi potrebbe anche concretizzarsi in questi giorni e la conferma arriva dall’allenatore.

Serie A, un altro addio? Potrebbe esserci la cessione all’estero

Uno dei trasferimenti che potrebbe concretizzarsi in queste ore è quello del centrocampista del Torino, Ilic, che potrebbe passare dalla squadra granata allo Spartak Mosca.

A confermarlo, ai microfoni di Match Tv, è stato lo stesso allenatore della squadra russa, Dejan Stankovic. Ecco le sue parole: “Non credo che Ilic verrà, ma siamo nel mezzo del mercato e tutto può accadere dall’oggi al domani”. Insomma, un arrivo non semplice, ma che non va escluso a priori. Dopo gli arrivi di Elmas e Casadei, il Torino potrebbe mettere a segno un’uscita importante. Ma bisognerà attendere le prossime ore.

Serie A, tante squadre lavorano per giugno

Nel nostro campionato, tantissime società stanno lavorando in vista di giugno. Una di queste è l’Inter che dovrà fare una vera e propria rivoluzione. Occhio anche alla Roma che sta ricominciando una nuova rifondazione.

Juventus e Milan hanno deciso di anticipare qualcosa, ma trattative per Antonio Silva e Hancko potrebbero entrare presto nel vivo per rinforzare le rose.