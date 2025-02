Si abbassa lo stipendio e va alla Roma, addio City meglio il Colosseo | Guardiola nuovo allenatore giallorosso

Arriva la clamorosa bomba di mercato che riguarda Pep Guardiola e la Roma in vista dell’estate

La stagione della Roma, quest’anno, è stata costellata da parecchie delusioni e molto movimento. La squadra giallorossa, infatti, non è riuscita a mantenere le promesse della vigilia e gli scarsi risultati hanno portato a tre allenatori differenti. Prima, c’è stato Daniele De Rossi che dopo soli quattro turni, e tanti conflitti con la società, è stato esonerato.

Dopo l’ex capitano giallorosso, è stata la volta di Ivan Juric. Il tecnico croato, infatti, non è riuscito a legare con l’ambiente giallorosso e con alcuni giocatori, soprattutto i senatori. La squadra era arrivata a due punti dalla zona retrocessione e, per questo, anche lui è stato esonerato. Al suo posto c’è stato il terzo ‘mandato’ per Claudio Ranieri.

Il tecnico testaccino avrà il compito di provare a raggiungere una posizione in Europa e, poi, con ruolo dirigenziale, di scegliere il nuovo allenatore per la stagione successiva.

E proprio a tal proposito arriva la clamorosa indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola dell’intera Serie A e che riguarda il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola.

Roma, arriva la bomba su Pep Guardiola

La Roma sta cercando il nuovo allenatore e, dalle frequenze di Radio TMW, l’ex portiere Simone Braglia ha lanciato l’indiscrezione sui giallorossi che riguarda l’attuale tecnico del City, Pep Guardiola.

Ecco le sue parole: “Nei prossimi anni una mossa eclatante di un allenatore navigato che può portare entusiasmo è quella di Carlo Ancelotti. E per me, o la Roma o l’Inter potrebbero andare su Guardiola. Il City oggi non è un contesto semplice, per me potrebbe abbassarsi lo stipendio”.

Roma, ecco la corsa al tecnico

Aldilà di suggestioni ed indiscrezioni, la società giallorossa sta cercando un nuovo allenatore e ci sono alcuni profili che piacciono particolarmente. Si è fatto il nome di Massimiliano Allegri, ma per il tecnico livornese sembra esserci anche l’Inter in caso di addio di Simone Inzaghi.

Poi, occhio alla possibilità di arrivare al tecnico dell’Ajax, Farioli, che ad Amsterdam sta facendo molto bene e sta ottenendo risultati molto importanti dopo anni complicati.