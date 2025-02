Più di 50 milioni nelle casse della Fiorentina | E’ tutto merito di Palladino, ma è una beffa per i tifosi

La Fiorentina potrebbe avere presto oltre 50 milioni di euro nelle sue casse, ma per i tifosi è beffa

La Fiorentina, in questa stagione, sta raggiungendo traguardi inaspettati alla vigilia. La squadra Viola, infatti, in questo momento del campionato, si ritrova in piena corsa per la zona Champions League ed ha intenzione di continuare ad ottenere i grandissimi risultati che è riuscita ad avere fino a questo momento.

Il culmine di questi risultati è stata sicuramente la vittoria ottenuta in casa contro l’Inter per 3-0. Una partita in cui gli uomini di Raffaele Palladino erano in completa emergenza, dal momento che mancavano tantissimi giocatori, ma sono riusciti a contenere completamente i nerazzurri e a portare i tre punti in casa, decidendo anche, con ogni probabilità, le sorti della lotta scudetto.

Tra i grandi protagonisti c’è stato sicuramente Moise Kean che, con la sua doppietta, ha fatto completamente sprofondare gli uomini di Inzaghi. 15 gol in questa stagione e, oltre ai suoi meriti, ci sono anche quelli del suo allenatore che lo ha voluto fortemente a Firenze.

E intanto, i tifosi fiorentino sono molto preoccupati. La società, infatti, potrebbe incassare oltre 50 milioni di euro. Soldi che sarebbero utilissimi per mettere a posto i conti e per essere investiti in altri grandi giocatori.

Fiorentina, incasso da oltre 50 milioni di euro

Moise Kean si sta rivelando essere il colpo dell’anno. La Fiorentina, infatti, ha deciso di puntare fortemente su di lui per il ruolo di centravanti titolare ed è riuscito a prelevarlo dalla Juventus per soli 13 milioni di euro, dopo una stagione in cui sembrava l’ombra di sè stesso.

E i Viola hanno avuto ragione, visto il rendimento avuto. In vista dell’estate, sul ragazzo, pende una clausola risolutoria da 52 milioni di euro. Dunque, nel caso di proposte del genere, il destino è completamente nelle mani del giocatore.

Palladino, la fortuna di Moise Kean

I meriti di Moise Kean per questo suo rendimento sono indubbi. Ma altri meriti vanno dati anche a Palladino che, dopo stagioni deludenti, è riuscito ad entrare nella testa del giocatore e a farlo rendere al meglio delle sue potenzialità.

Firenze, adesso, se lo gode e sogna. Il popolo Viola ha un nuova bomber per raggiungere traguardi molto importanti e, chissà, magari tornare a risentire la musichetta della Champions League.