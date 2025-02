Ecco 120 milioni per il nerazzurro, impossibile rifiutare | Inzaghi si deve mettere l’anima in pace

Sirene estere per il campione nerazzurro, se arrivasse una maxi offerta la dirigenza non rifiuterebbe la cessione

Senza dubbio uno dei più grandi meriti che vanno alla gestione del tecnico Simone Inzaghi è sicuramente quella di aver fatto lievitare il valore dei giocatori nerazzurri.

Sicuramente i vari giocatori arrivati nella rosa interista in questi anni hanno dimostrato fin da sempre un ottimo potenziale da sfruttare, ma è proprio grazie a Simone Inzaghi che in molti casi queste caratteristiche sono esplose.

L’esempio più lampante potrebbe essere quello di Lautaro Martinez, il capitano dei nerazzurri aveva dimostrato di poter essere un grande attaccante anche con Antonio Conte, ma è solo con il tecnico piacentino che ha trovato la propria consacrazione.

In questi 4 anni Lautaro ha attirato l’attenzione di tutta Europa con le sue prestazioni non solo in maglia nerazzurra ma anche con la nazionale argentina. Diverse big europee hanno messo i proprio occhi sul capitano nerazzurro ma l’Inter non ha mai ricevuto nessuna maxi offerta.

L’Arsenal punta Lautaro, 120 milioni pronti per il capitano dell’Inter!

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes, l’Arsenal sarebbe disposta ad offrire ben 120 milioni alla dirigenza interista per potere agguantare il capitano Lautaro Martinez. Una maxi offerta che farebbe impallidire qualsiasi dirigenza e che difficilmente lascerebbe l’Inter indifferente. L’offerta sarebbe tra le più grandi della storia del club londinese che metterebbe sicuramente al centro del proprio progetto l’attaccante argentino.

Difficile sapere come reagirebbe il capitano interista se dovesse l’Arsenal dovesse presentarsi, è facile pensare che l’offerta per lo stipendio del calciatore sarebbe congrua a quella della spesa di 120 milioni. Tuttavia, la notizia per adesso non è stata confermata, non sarebbe la prima volta in cui circolano voci di maxi offerte attorno a Lautaro Martinez.

I tifosi difficilmente accetterebbero l’addio del capitano

È impensabile credere che i tifosi nerazzurri possano prendere bene la notizia di un possibile addio del proprio capitano. Lautaro è senza dubbio divenuto uno dei principali simboli dell’interismo per i tifosi interisti.

Con la maglia nerazzurra Lautaro ha già collezionato 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, difficilmente vorrà fermarsi a questi numeri.