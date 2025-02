Beukema all’Inter, affare fatto per luglio | Il piano geniale di Marotta

Beukema è molto vicino all’Inter in vista di questa estate. Marotta ha un piano incredibile per acquistarlo

Il mercato dell’Inter in vista dell’estate, è iniziato già da qualche mese. La dirigenza, composta da Marotta, Ausilio e Baccin, ha intenzione di programmare il prossimo futuro per regalare una rosa competitiva a Simone Inzaghi. Per questo, si stanno valutando alcuni profili che possano fare al caso del tecnico nerazzurro.

Ma se da un lato ci deve essere una rosa competitiva, dall’altro la dirigenza deve anche contemperare le richieste da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Ci sono vari profili che piacciono e vari ruoli che vanno sicuramente rinforzati e rinnovati. Uno di questi è sicuramente quello arretrato, dove Acerbi dovrebbe andar via e servirà un giocatore che lo sostituisca.

A tal proposito, il giocatore che piace di più è Beukema del Bologna. Un profilo che sembra molto vicino ai nerazzurri e per cui c’è un piano per portarlo a Milano nel mese di luglio.

Inter, Beukema il preferito: il piano

Beukema è il centrale che è stato identificato per poter rinforzare il reparto arretrato. Il Bologna chiede una cifra di circa 25-30 milioni per separarsi dall’olandese che ha intenzione di fare il grande salto in una big entro due stagioni, come da lui stesso affermato.

E per portarlo a Milano, i nerazzurri hanno già un piano, ovvero inserire qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash ed inserire anche un giocatore presente nella rosa emiliana come Giovanni Fabbian. Bisognerà vedere se il Bologna accetterà questa proposta.

Inter, non solo Beukema: tutti i profili seguiti in difesa

Se Beukema è il profilo preferito per il reparto difensivo, non è però il solo che la dirigenza nerazzurra sta valutando in vista della prossima stagione. Infatti, ci sono altri due giocatori che piacciono molto.

Secondo quanto riportato da FcInterNews, infatti, le alternative sono Mario Gila della Lazio – anche se trattare con Lotito non è semplice – e Pietro Comuzzo della Fiorentina che, però, costa circa 40 milioni.