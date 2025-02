Prendono Berardi a luglio | Accordo trovato con il Sassuolo: destinazione a sorpresa

Domenica Berardi dovrebbe partire la prossima estate e per lui c’è già la destinazione a sorpresa

Il mercato di gennaio si è appena concluso e non sono mancati i colpi ad effetto anche nella nostra Serie A. Infatti, il Milan è stato assoluto protagonista con una vera e propria rivoluzione. I rossoneri, infatti, si sono assicurati giocatori veramente molto forti come Kyle Walker dal Manchester City, ma soprattutto Santiago Gimenez e Joao Felix, già in gol in Coppa Italia contro la Roma.

Un’altra trattativa che ha lasciato parecchio sorpresi è stata quella che ha portato l’esterno georgiano Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. Una trattativa lampo in cui il giocatore, dopo un anno di corteggiamento, ha deciso di cedere alle lusinghe del club francese per la delusione di Antonio Conte che avrebbe voluto tenerlo fino al termine della stagione.

Poco o nulla ha fatto l’Inter, mentre è tutto da scoprire il mercato della Juventus con gli arrivi di Alberto Costa, Kelly e Veiga. Insomma, tanti movimenti con tante squadre che si sono rinforzate.

Chi, invece, ancora una volta, è rimasto al Sassuolo è stato Mimmo Berardi. Ma per l’esterno sono gli ultimi mesi in Emilia. Infatti, il giocatore a fine stagione lascerà i neroverdi. Il prezzo è già stato fissato e c’è già una destinazione a sorpresa per lui.

Berardi, addio al Sassuolo: c’è già la prossima squadra

Mimmo Berardi lascerà il Sassuolo a fine stagione, la decisione è stata presa. Dopo tanti anni di corteggiamenti da parte di grandi squadre, il giocatore potrebbe fare finalmente il grande salto in una squadra che possa lottare per traguardi importanti.

E la favorita numero uno è l’Atalanta, con Giampiero Gasperini che potrebbe avere un giocatore molto utile alla causa, soprattutto se Lookman dovesse partire. La cifra per prendere l’ex campione d’Europa è di circa 15 milioni di euro.

Berardi, occhio ad altre inseguitrici

Per Berardi, però, non c’è solo l’interesse da parte dell’Atalanta. Infatti, su di lui, oramai da tempo, anche la Juventus ha messo gli occhi per sistemare la corsia di destra. Occhio anche al Milan, che potrebbe avere un grande ricambio per Pulisic.

La Roma è molto interessata, ma qui bisognerà capire bene chi sarà il prossimo allenatore della squadra e quali idee tecnico-tattiche possa avere.