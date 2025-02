“Qui c’è un grande progetto”: arriva l’annuncio a sorpresa | Beffa totale per la Ferrari

Arriva la beffa per la scuderia Ferrari. Il pilota dice: “Qui c’è un grande progetto”

Il mondiale di Formula 1 della prossima stagione sarà forse uno dei più interessanti e uno dei più attesi della storia. La decisione della Ferrari di affidarsi a due pesi massimi per la sua vettura, ha suscitato tantissima curiosità per quanto riguarda sia i tifosi del Cavallino rampante, sia per quelli delle altre scuderie.

Infatti, la coppia Hamilton-Leclerc promette scintille e spettacolo. Una coppia di due prime donne e bisognerà anche capire quale sarà la convivenza tra i due per la competizione. Sicuramente entrambi punteranno alla vittoria finale, ma è altrettanto vero che c’è il rischio di poca collaborazione nella scuderia.

Aldilà di chi ci sarà all’interno dell’avamposto, ovviamente la Ferrari dovrà presentare una vettura che possa essere competitiva sotto ogni aspetto e garantire possibilità di vittoria ai suoi piloti.

Intanto, arrivano le parole che sanno di beffa per la scuderia rossa. Infatti, il pilota, parla di un ‘grande progetto’ per la sua scuderia che si appresta ad insidiare proprio quella della scuderia italiana. La sfida è partita.

Beffa Ferrari: “Qui c’è un grande progetto”. Le parole inaspettate

Dopo essere stato in McLaren e Ferrari, Carlos Sainz riparte da una nuova avvenuta, questa volta con la scuderia della Williams. Il pilota spagnolo è molto carico per questa sua nuova avventura e ha intenzione di dare filo da torcere soprattutto al Cavallino rampante che lo ha ‘scaricato’ per far posto ad Hamilton.

Intanto, ecco le parole del pilota: “Quando ho iniziato a discutere più approfonditamente con James (Volwes, ndr), mi sono reso conto che aveva messo insieme un progetto molto forte”.

Sainz, il curioso caso dell’ex ferrarista

E intanto c’è chi dice che la Ferrari potrebbe rimpiangere a lungo la partenza di Sainz. Il pilota spagnolo, infatti, è sempre stato un uomo squadra che ha lavorato e ha ottenuto sempre risultati migliori, per la scuderia, rispetto a quelli che aveva trovato al momento del suo arrivo.

E l’esempio sono proprio quelli di McLaren e Ferrari. Infatti, lo spagnolo, è sempre andato via lasciando una classifica costruttori migliore rispetto a quella avuta quando era arrivato. Spetterà ad Hamilton e Leclerc migliorarsi ancora di più.