Ma quale Napoli, ha scelto di andare altrove | Beffa per i partenopei, con lui si sarebbe vinto tutto

Clamorosa rivelazione di mercato su un grandissimo campione che avrebbe potuto giocare per il Napoli

La sessione di mercato di gennaio ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Napoli. La società partenopea, infatti, è stata costretta a lasciare partire un giocatore fondamentale come Kvicha Kvaratskelia che, dopo un anno di corteggiamento, ha deciso di cedere alle lusinghe del Paris Saint-Germain e lasciare la squadra a metà stagione.

Un brutto colpo per Antonio Conte sia perchè contava totalmente sulla presenza del giocatore fino al termine della stagione, sia perchè non è, di fatto, arrivato un sostituto all’altezza delle aspettative. Le trattative per portare a Napoli uno tra Garnacho e Adeyemi sono sfumate sul nascere ed alla fine, dopo aver inseguito tanti profili, ha portato a Castel Volturno Okafor in prestito.

Ma la squadra partenopea sta reagendo benissimo in campo e sta avendo una grandissima continuità. La sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina nel recupero, ha praticamente cucito mezzo scudetto sulla maglia di Lukaku e compagni.

Intanto, arriva una rivelazione incredibile e che riguarda un grande campione che ha vinto tantissimo nella sua carriera. In passato, infatti, sarebbe potuto andare a giocare proprio al Napoli, ma alla fine ha deciso di scegliere un’altra destinazione.

Napoli, clamorosa rivelazione: sarebbe potuto essere azzurro

Arriva una confessione importante che riguarda un grande campione del calcio. Come ammesso dall’ex agente, Donato Di Campli a Radio Kiss Kiss, Marco Verratti sarebbe potuto essere un giocatore del Napoli in passato.

Bigon, allora ds della società partenopea, secondo l’agente, disse che in mezzo gli azzurri avevano già due giocatori come Hamsik e Gargano e, dunque, alla fine, non se ne fece nulla, nonostante ci fosse anche un’offerta da 10 milioni di euro al Pescara. Alla fine, la scelta di Verratti fu quella di andare al Paris Saint-Germain, ed il resto è storia.

Napoli, adesso il colpo di grazia all’Inter

La squadra di Antonio Conte, intanto, è completamente concentrata sul campo ed ha intenzione di dare il colpo di grazia all’Inter per quanto riguarda la lotta allo scudetto.

I nerazzurri hanno un calendario difficile nelle prossime partite e a breve ci sarà lo scontro diretto al Maradona. Un’occasione per poter creare un solco e cucire anche l’altra metà di tricolore sulla maglia.