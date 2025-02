Sinner si deve vergognare: “E’ uno schifo” | L’annuncio shock sul tennista

Arriva il clamoroso e inaspettato annuncio sul tennista italiano. Non si sono usate mezze parole

Il fuoriclasse generazionale del tennis mondiale, in questo momento storico, è sicuramente Jannik Sinner. Il tennista italiano, numero uno al mondo, oramai è un giocatore completamente affermato, nonostante la sua giovane età. Un motivo di vanto per il nostro paese per tutti quelli che sono i successi portati a casa.

Tantissime soddisfazioni che, sicuramente, ne fatto il tennista italiano più forte di tutti i tempi e ancora avrà tempo e modo per dimostrare tutto il suo valore sul campo, visto quello che sta facendo vedere. Non solo, ma di recente sono arrivati anche commenti da parte di suoi colleghi illustri che lo hanno consacrato definitivamente.

Infatti, il suo grande amico e rivale Carlos Alcaraz ha fatto un endorsement niente male sull’italiano, definendolo il tennista più forte in questo momento.

Però, per Sinner, arriva l’annuncio shock e inaspettato. Su di lui, parole molto pesanti in merito al caso doping che ha contraddistinto e contraddistingue questi giorni.

Sinner, arrivano le parole clamorose su di lui

Sul caso doping di Jannik Sinner, in tanti si sono espressi ed hanno detto la loro. Tra questi, anche colleghi illustri come Novak Djokovic e Kyrgios che non mancano di lanciare stilettate al fuoriclasse italiano.

Non ultimo, è arrivato anche Fabrizio Corona ad usare parole clamorose contro il tennista. Ecco cos’ha detto alla RSI: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo. Sinner è assolutamente colpevole, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso”.

Sinner, Corona rincara la dose

Come se non bastasse il commento fatto, Fabrizio Corona ha rincarato la dose contro Sinner: “Qualsiasi altra persona trovata positiva, prima si da la notizia ai giornali, si fa un mese di gogna mediatica e poi viene squalificato uno o due mesi a secondo del reato che ha fatto”.

Corona ha continuato: “Non è che tu lo trovi positivo e poi trovi il modo per non farlo risultare positivo perchè è l’elemento fondamentale del business e il dualismo con Carlos Alcaraz fa crescere gli introiti”.