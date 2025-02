Beffa Inter, che smacco per Inzaghi | A godere sono quelli del Milan

Una grande beffa per l’Inter e per Simone Inzaghi. E il Milan ne approfitta e gongola

Il mercato di gennaio della società nerazzurra ha deluso parecchio i tifosi. In tanti si aspettavano una mano dalla dirigenza per provare ad aiutare Inzaghi e la squadra a vincere il campionato e a fare bene in Champions League, ma questo aiuto non è arrivato. La dirigenza è stata molto chiara e ha detto di star lavorando solamente per la prossima stagione.

La rosa nerazzurra aveva bisogno di qualche puntello in alcuni ruoli. Ad esempio, sarebbe servito un difensore centrale viste le non perfette condizioni di Acerbi e sarebbe servito anche un attaccante in più, vista la poca affidabilità di rendimento e di condizione fisica di Taremi, Arnautovic e Correa.

Nei fatti, invece, ci sono state solo le uscite di Radu, Palacios e Buchanan e l’arrivo, in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro del giovane Zalewski. Insomma, troppo poco per gli obiettivi della squadra.

Intanto, i nerazzurri, possono essere fortemente rammaricati per una forte beffa avuta in questo mercato di gennaio. E a renderla più amara è il fatto che a gongolare siano i tifosi del Milan.

Inter, beffa per Inzaghi: gongola il Milan

Per Inzaghi arriva la beffa sul mercato. Infatti, come rivelato dal sito Calciomercato.com, i nerazzurri erano molto interessati all’acquisto del portoghese, Joao Felix. Ma per portarlo in nerazzurro, sarebbero servite le uscite di Arnautovic e Correa. Cosa che, ovviamente, non è avvenuta.

Ad approfittarne è stato il Milan che ha preso la palla la balzo e colto l’occasione. Prestito oneroso e secco con la possibilità di rivedere le condizioni in estate, quando il giocatore potrebbe rimanere a Milano con grande delusione per il tecnico nerazzurro.

Inter, i piani per il reparto avanzato in vista di giugno

I nerazzurri, come detto, stanno lavorando per il mercato estivo ed uno dei reparti in cui intervenire è quello d’attacco. La dirigenza stavolta non ha scuse e con la partenza di Arnautovic e Correa in scadenza, dovrà trovare necessariamente soluzioni valide e dall’alto rendimento.

I tre profili valutati fino a questo momento sono quelli di Jonathan David, Santiago Castro e Krstovic. Tre giocatori che, per motivi differenti, è complicato trattare. Ma adesso è il momento di riparare ai troppi errori del passato e aiutare l’allenatore.