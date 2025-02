“Ho il cancro”: dolore straziante | Il calciatore non può più scendere in campo

Pallone Liga, Foto LaPresse, internews1908.itOct 29, 2023 Bilbao, Spain - sport, soccer - Athletic Club vs Valencia CF - La Liga - San Mames stadium. In the pic: Puma Orbita La Liga EA official ball of the league season 23/24

Notizia terribile per i tifosi, il calciatore dovrà iniziare un percorso per guarire dal brutto male, non potrà giocare

Il mondo dello sport non sempre regala gioie ai propri tifosi.

Gli appassionati di calcio vedono i propri calciatori preferiti come dei veri e propri dei invincibili, ma non è così, o almeno non sempre.

A volte possono arrivare delle notizie che vanno oltre il mondo del calcio, che intaccano la vita personale dei calciatori e che sconvolgono i tifosi.

Purtroppo non sono poi così rare, sono diversi i giocatori che in questi anni sono stati colpiti da malori in campo o che hanno dovuto mettere in pausa la loro carriera per problemi di salute non legati agli infortuni di gioco.

Annuncio del Las Palmas, Rodriguez ha di nuovo il cancro

Tra i calciatori che purtroppo hanno già dovuto mettere in pausa la propria carriera c’è Kirian Rodriguez, centrocampista spagnolo militante nel Las Palmas, che già nel 2022 aveva annunciato di aver contratto un linfoma. Purtroppo Rodriguez ha recentemente annunciato che il tumore è tornato e che dovrà ricominciare le cure che lo terranno nuovamente lontano dai campi per un tempo indefinito.

Il giocatore ha raccontato della sua situazione durante una conferenza stampa in cui ha chiarito che dovrà ricominciare a sottoporsi alla chemioterapia. Rodriguez non ha ritenuto fosse utile mantenere la propria privacy ma che fosse meglio chiarire presto il motivo per cui dovrà allontanarsi dai campi. Infine il calciatore ha ringraziato il club e i propri compagni di squadra per il loro supporto.

Il calciatore spera di rientrare in campo la prossima stagione

Rodriguez ha chiarito di aver eseguito gli esami all’inizio di gennaio, tuttavia alcuni infermieri non hanno rispettato la privacy del calciatore e hanno diffuso la notizia, probabilmente molti giornalisti erano già al corrente di molte informazioni.

Il calciatore spera di poter rientrare in campo durante la prossima stagione, stagione in cui si dice convinto della permanenza del Las Palmas nella prima divisione spagnola. Il Las Palmas è infatti in piena lotta salvezza, attualmente si ritrova al quindicesimo posto in classifica a soli 2 punti dalla zona retrocessione.