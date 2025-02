“E’ il migliore di tutti”, sentenza Sinner | Cambia tutto nel mondo del tennis

Arriva la benedizione dal mondo del tennis per il tennista italiano, Jannik Sinner. E’ lui il migliore

Negli ultimi anni, il mondo dello sport italiano si è affacciato alla conoscenza di un nuovo e grande fuoriclasse. Si tratta, ovviamente, di Jannik Sinner che, senza ombra di dubbio, checchè se ne dica, rappresenta il meglio che il nostro movimento tennistico abbia mai offerto e, oggi, rappresenta anche il numero 1 al mondo.

Qualcuno negli ultimi tempi ha provato a mettere in ombra le capacità dell’italiano a causa del presunto caso doping. Ma Sinner è riuscito a scrollarsi tutto di dosso riuscendo a battere chiunque incontrasse nella sua strada e riuscendo a vincere trofei su trofei, confermando non solo i miglioramenti fatti, ma anche una statura mentale molto elevata.

Intanto, proprio dal mondo del tennis, dopo le polemiche di Kyrgios e Djokovic, sono arrivate parole al miele per il tennista azzurro. Infatti, un grande rivale, non ha il minimo dubbio su di lui.

Parole che sicuramente attestano ancora una volta lo status assunto da Sinner che, adesso, dovrà confermarsi ulteriormente per mostrare a tutti di essere ancora il migliore.

Sinner incoronato: “E’ il migliore di tutti”

Per Sinner arrivano parole al miele e non da una persona qualsiasi, ma da un avversario che rappresenta il suo più grande rivale e amico in questo mondo. Si tratta dello spagnolo numero 3 al mondo, Carlos Alcaraz che ha parlato così in conferenza stampa del torneo ATP 500.

Ecco le parole dello spagnolo: “Jannik Sinner, in questo momento, è il miglior giocatore al mondo”. Parole e musica per il tennista italiano che, adesso dovrà confermarsi ulteriormente e, magari, proprio contro l’acerrimo rivale.

Sinner, quale rischio per il caso doping?

Nei giorni scorsi, si è ancora parlato del caso doping riguardante il tennista italiano. A parlare, questa volta, era stata la CEO dell’ITIA, agenzia antidoping interna al mondo del tennis, Karen Moorhouse.

La dirigente aveva sostenuto come, Jannik Sinner, in caso di nessuna colpa o negligenza nell’assunzione della sostanza che sarebbe incriminata, potrebbe essere costretto a stare fermo un anno. Ovviamente, fino a questo momento, si tratta di mere supposizioni. E lo sport italiano si augura, ovviamente, che ciò non accada al proprio campione.