Pronto Paul? Torna immediatamente qui | Colpo Pogba, affare fatto

Il club sembra essere davvero molto vicino all’acquisto di Paul Pogba che potrebbe nuovamente tornare in campo

La storia professionale di Paul Pogba non ha avuto la fortuna che ci si aspettava all’inizio. Un giocatore che è arrivato in Italia, tramite la Juventus, a parametro zero e in maniera silenziosa visto che si trattava praticamente di un ragazzino e che è andato via a causa del caso doping che lo ha colpito e che gli sta facendo scontare una squalifica.

I tifosi bianconeri hanno ancora negli occhi le prestazioni fornite nella sua prima esperienza a Torino, dove dominava il centrocampo e dove ha contribuito a portare la squadra in finale di Champions League. Un giocatore totale su cui tante big europee misero gli occhi sopra, tanto da portare il Manchester United ad investire la cifra clamorosa di 105 milioni di euro per riportarlo a ‘casa’.

Ma a questo punto sono cominciati i problemi. I Red Devils, infatti, non sono più la società dei tempi di Sir Alex Ferguson e proprio per questo lo stesso Pogba non è riuscito ad avere lo stesso impatto, oltre a cadere in troppi infortuni che lo hanno frenato tantissimo.

Intanto, il giocatore potrebbe tornare in campo a breve. C’è una squadra che sta capendo la fattibilità del suo ingaggio e che proverà, con ogni probabilità, ad averlo con sè. E, a tal proposito, arrivano conferme importanti.

Pogba torna in campo? Spunta una pretendente

Pogba, dunque, potrebbe tornare in campo e potrebbe farlo nel campionato francese. Il Marsiglia, infatti, sarebbe interessato a lui e, a confermarlo, è stato lo stesso ds della squadra, Medhi Benatia, suo ex compagno alla Juventus, ai microfoni de L’Equipe.

Ecco le sue parole: “Pogba? Ci abbiamo pensato, volevamo farlo, ma il problema è che non è ancora in forma. Avrebbe senso, visto quanto sarebbe mediatico, fare un investimento ora per un giocatore che non potrà essere utile fino a fine stagione? Monitoreremo gli sviluppi nei prossimi sei mesi”.

De Zerbi e il super-centrocampo

L’arrivo di Pogba permetterebbe a Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, di avere un centrocampo veramente di altissimo livello e non solo per il campionato francese.

Il tecnico, in mezzo, può vantare la presenza di due ex giocatori della Serie A come Rabiot e Bennacer. Insomma, l’aggiunta di un Pogba in forma porterebbe sicuramente ulteriore qualità in campo.