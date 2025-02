Nuova sfida per Balotelli, arriva la decisione sorprendente | E’ l’ultima spiaggia della sua carriera

Mario Balotelli è arrivato all’ultimo bivio per quanto riguarda la sua carriera: arriva la decisione a sorpresa

L’avventura al Genoa di Mario Balotelli sembra essere arrivata ad un bivio. L’ex attaccante della Nazionale italiana era arrivato con tantissime aspettative al Grifone per provare ad aiutare la squadra a raggiungere una salvezza che sembrava insperata, specie dopo gli addii di giocatori importanti come Mateo Retegui ed Albert Gudmunsson.

Ma le cose, fino a questo momento, non sono andate come ci si attendeva. Infatti, l’ex nerazzurro, era stata una richiesta specifica dell’ex allenatore della squadra rossoblù, Alberto Gilardino. Ma il suo esonero e l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina hanno cambiato le carte in tavola. E, ad oggi, il tecnico francese sta avendo i risultati dalla sua.

Tra i due non corre buon sangue dai tempi dell’esperienza al Nizza e tutt’ora Balotelli è retrocesso all’ultimo posto nelle gerarchie della squadra ligure.

Adesso, sembra esserci un ultimo bivio per la carriera del centravanti italiano. Un’ultima spiaggia da sfruttare nel migliore dei modi. Il giocatore intanto, ha preso una decisione parecchio sorprendente.

Balotelli, arriva l’ennesima chance? La decisione a sorpresa del giocatore

Mario Balotelli, alla fine, è rimasto al Genoa. L’attaccante che è arrivato questo inverno in maglia del Grifone, ha deciso che, nonostante le scelte di Vieira, lui vuole mantenere la promessa fatta e vuole rimanere nell’organico fino al termine della stagione.

Una decisione sorprendente, visto che si parlava di risoluzione contrattuale e di partenza verso squadre interessate come il Monza ed il Venezia. E invece bisognerà vedere se effettivamente il giocatore riuscirà a scalare le gerarchie della squadra e ad avere maggiore spazio rispetto a quello che gli è stato riservato fino a questo momento.

Balotelli, un’altra squadra si era fatta avanti a gennaio

Su Mario Balotelli, intanto, c’era stato l’interesse di un’altra squadra oltre a Venezia e Monza. Si tratta del Trapani che sta provando ad imbastire un progetto tecnico ambizioso per i suoi tifosi ed ha pensato all’attaccante per rinforzare il reparto.

Ma a Balotelli, l’idea di giocare in Serie C non è piaciuta e avrebbe significato chiudere definitivamente con il calcio di un certo livello. Insomma, vedremo se questa situazione riuscirà a durare.