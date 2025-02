Neuer in Serie A, arriva la decisione a sorpresa | Svolta nella sua carriera

Il portiere del Bayern Monaco è in scadenza di contratto, la sua carriera potrebbe non continuare in Germania

Manuel Neuer è sicuramente un portiere che non necessità di molte presentazioni.

Uno dei portieri più forti della storia recente, nella sua carriera il tedesco è stato in grado di alzare qualsiasi trofeo internazionale tranne l’Europeo di calcio.

Campione del mondo nel 2014 con la Germania, due volte campione d’Europa con il Bayern Monaco e, sempre con il Bayern, vincitore di ben 11 campionati tedeschi.

Proprio il Bayern Monaco, che ha elevato la carriera di Neuer a quella di una vera e propria leggenda del nostro calcio, rischia di dover salutare il portiere alla fine della stagione. Da tempo si discute del fatto che il giocatore possa salutare definitivamente la Germania alla fine del proprio contratto con i bavaresi in scadenza a giugno 2025.

Niente Serie A per Neuer, resterà un altro anno con il Bayern Monaco

Non ci sarà nessun colpo di mercato che riguarderà Manuel Neuer per quest’anno. Il portiere campione del mondo resterà un altro anno a Monaco di Baviera con la maglia dei bavaresi. Neuer si appresterà a difendere la porta del Bayern Monaco per la sua quindicesima stagione consecutiva, numeri da leggenda di questo mondo.

Notizia che non farà sicuramente contenti diversi club di Serie A che avrebbero potuto ambire a portare il portiere nel campionato italiano a parametro zero. Certo, ci sarebbe da valutare lo stipendio esorbitante del portiere, ben 21 milioni annui quelli percepiti dal giocatore. Una cifra che nessuna squadra di Serie A potrebbe spendere a cuor leggero.

Per lui il ritiro potrebbe non essere lontano

Va anche considerata l’età avanzata del portiere tedesco che presto compirà 39 anni. Ormai alla soglia dei 40 è difficile pensare che il giocatore abbia davanti a sé ancora diversi anni di carriera. Quest’estate il portiere ha già dato il proprio addio alla nazionale tedesca, abbandonando la difesa della porta della Germania dopo ben 124 presenze.

Dopo tutti questi anni è davvero difficile immaginare Neuer con una divisa diversa da quella del Bayern Monaco, divisa indossata 547 volte e con cui il portiere ha collezionato ben 258 porte inviolate.