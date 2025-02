Pazzesco in Formula 1, cambiano le regole | Scatta l’ira della Ferrari

A poche settimane dall’inizio del mondiale cambiano le regole per i costruttori di Formula 1

Manca poco all’inizio del nuovo mondiale di Formula 1, la prima gara si svolgerà il 16 marzo con il GP d’Australia nel circuito di Melbourne.

Anche quest’anno i tifosi Ferrari sperano in una rivalsa della scuderia più seguita d’Italia.

Grande novità del 2025 è l’approdo di Lewis Hamilton tra le fila Ferrari che andrà ad affiancare il “predestinato” Charles Leclerc.

Tuttavia non ci sono solo novità positive per la Ferrari, a poche settimane dall’inizio la FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile, ha deciso di apportare un grosso cambiamento al regolamento.

Ferrari, il nuovo regolamento crea qualche problema alla scuderia italiana

La novità importata dalla FIA limiterebbe la flessibilità delle ali anteriori e posteriori delle nuove vetture di Formula 1. Le ali non potranno più deformarsi oltre una certa soglia sotto l’effetto del carico aerodinamico, riducendo la possibilità di sfruttare la flessibilità per migliorare le prestazioni delle monoposto. Decisione che penalizza pesantemente Ferrari e Red Bull in quanto parrebbe che entrambe le scuderie avessero investito molto su questa caratteristica.

Ciò porterà ovviamente a un grande dispendio di risorse nel rivedere alcune caratteristiche della macchina a poco più di un mese dall’inizio della primissima gara del nuovo Campionato Mondiale di F1 2025. Altri team invece, come Mercedes e McLaren, potrebbero giovare della decisione presa dalla FIA. Le loro monoposto sembrerebbero già studiate per sfruttare soluzioni aerodinamiche più rigide, ciò li consentirebbe di non dover fare ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare le proprie autovetture.

Gli appassionati sperano nella rivalsa del Cavallino Rampante

Se il 2024 ha portato si molte speranze ma anche diverse delusioni, il 2025 potrebbe segnare l’anno della svolta per la Ferrari. Nel 2024 la Ferrari è riuscita a competere costantemente con i campioni della Red Bull, ciò ha sicuramente migliorato l’opinione di molti sul futuro del cavallino in Formula 1.

L’arrivo di Lewis Hamilton potrebbe portare a significativi miglioramenti nella scuderia, il talento del campione inglese è innegabile, per lui a Maranello inizia una nuova sfida. L’inglese non è sicuramente più nel suo miglior momento data l’età, ma le sue capacità faranno sicuramente comodo alla Ferrari.