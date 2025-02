Inter, me ne vado via | Lo hanno cacciato praticamente anni fa: per lui una liberazione

L’Inter manda via un giocatore su cui non contava oramai da parecchio tempo: per lui una liberazione dopo anni

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per renderla competitiva e per provare a puntare ancora a grandi traguardi sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions League.

Ma, Marotta, Ausilio e Baccin, accanto alla competitività dovranno anche abbinare alcuni diktat che la nuova proprietà di Oaktree ha deciso di dare. Infatti, il fondo statunitense, vuole abbassare l’età media della rosa nerazzurra, i costi totali di squadra così come vuole anche abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, nel mercato di gennaio, i nerazzurri non sono stati molto attivi sul mercato e a Milano è arrivato solamente l’ex esterno della Roma, Nicola Zalewski, già decisivo con l’assist per de Vrij nel derby pareggiato all’ultimo respiro.

Ma sul gong, i nerazzurri hanno messo a segno anche un’altra cessione. Il giocatore era fuori dai piani di società e allenatore da parecchio tempo e per lui è tempo di una nuova esperienza professionale.

Inter, il giocatore dice addio

L’Inter, dopo tanto tempo, è riuscita a cedere il portiere romeno Ionut Radu che è passato al Venezia per sostituire l’infortunato Stankovic. Il giocatore, in estate, ha deciso di rimanere a Milano, ma per lui, le porte, erano chiuse da parecchio tempo. L’errore nella famosa partita contro il Bologna che è costato, in maniera definitiva, lo scudetto alla squadra nerazzurra è ancora nella sua mente e in quella di tutti i tifosi interisti.

E anche nel messaggio di addio lasciato dopo l’addio, il giocatore ha ammesso come quell’errore lo abbia segnato in maniera importante anche nelle successive esperienze.

Inter, i tifosi mugugnano per il mercato

Intanto, i tifosi nerazzurri mugugnano per i mancati acquisti sul mercato. La squadra è molto stanca e ha tante competizioni davanti a sè questa stagione. Ci si sarebbe aspettato l’arrivo di una punta e quello di un difensore, ma così non è stato.

In estate, ci saranno grandi cambiamenti. E sarà a quel punto che sarà necessario tastare la qualità della dirigenza e della nuova proprietà. La prossima estate sarà un momento cruciale per i nerazzurri e per la loro competitività.