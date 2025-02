Calciomercato Serie A, decisione FOLLE del calciatore | Non firma più per il nuovo club

La trattativa tra il giocatore e il club di A sembrava in dirittura d’arrivo ma tutto è saltato per una sua decisione

Il calciomercato invernale non si è concluso di certo senza colpi di scena che hanno cambiato le carte in tavola.

Diverse squadre italiane si sono lanciate sul mercato nel tentativo di accaparrarsi qualche colpo last minute che avrebbe consentito un cambio positivo nella rosa dei club, ma non in tutti i casi le trattative sono andate in porto.

Molte le trattative che si sono concluse negli ultimi istanti del calciomercato, altrettante quelle che invece si sono interrotte all’improvviso.

I club di Serie A ne sono usciti per lo più rinforzati, come ad esempio il Milan che ha collezionato diversi acquisti pesanti diventando a tutti gli effetti la regina di questa finestra di mercato.

Colpo di scena in Serie A, Sylla non firma con il Parma!

Tra le tante trattative che sembravano ormai ben definite c’era quella che avrebbe portato Abakar Sylla al Parma. Il giocatore proveniente dal Strasburgo sembrava in dirittura d’arrivo, a Parma era tutto pronto per l’arrivo del nuovo difensore ma così non è stato. A quanto pare Sylla ha fatto saltare la trattativa tra la squadra francese e la squadra di Serie A decidendo di non firmare il contratto.

Niente Italia per il difensore, Sylla continuerà la sua carriera in Francia almeno fino a giugno. Il difensore era stato accostato precedentemente anche alla Lazio, ma anche con i bianco celesti la trattativa non ha preso il volo.

Il Parma adesso dovrà trovare una soluzione al più presto

Non una bella situazione quella in cui si ritrova la squadra di Fabio Pecchia. Il terzultimo posto in classifica inizia a far paura ai crociati, lo spettro della retrocessione inizia ad avvicinarsi. Con la chiusura del calciomercato il Parma non potrà ottenere altri rinforzi, sempre che la squadra emiliana non riesca a trovare il nome di qualche svincolato.

Ai tifosi del Parma non resta che sperare in una rapida ripresa della squadra, con un radicale cambio di tendenza dei risultati visti nelle ultime partite.