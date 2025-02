Boom boom Napoli, ecco 6 acquisti decisi per giugno | Conte li vuole a tutti i costi

Il Napoli è pronto a irrompere sul mercato estivo e ha intenzione di regalare ad Antonio Conte ben sei giocatori

La classifica di Serie A, fino a questo momento, vede il Napoli come capolista del campionato. La squadra di Antonio Conte, dopo aver vinto il terzo scudetto della sua storia due stagioni fa – quando sulla panchina sedeva Luciano Spalletti – e dopo essere finita fuori dall’Europa, ha rimesso le cose in carreggiata e sta dimostrando di essere la squadra più forte.

Il presidente De Laurentiis, infatti, dopo l’anno orribile della passata stagione, ha deciso di volersi rifare alla grande e di puntare su chi, di vittorie, se ne intende alla perfezione. E per farlo, il numero uno partenopeo, ha deciso di acquistare giocatori di grande spessore come McTominay, Neres e Romelu Lukaku.

La stagione è sicuramente ancora lunga, ma i tifosi del Napoli possono sicuramente sognare per come stanno andando le cose fino a questo momento. Intanto, la società, sta già programmando il mercato in vista della prossima stagione.

Il ds Manna, infatti, è al lavoro per portare in maglia azzurra ben sei giocatori. E arriva anche la rivelazione sul perchè Antonio Conte li vuole ad ogni costo a Castel Volturno.

Napoli, Conte ha ordinato ben sei acquisti per l’estate

Il Napoli di Antonio Conte, come detto, lavora già alla campagna acquisti della prossima stagione. Il tecnico ha ordinato sei nuovi giocatori e il motivo è presto rivelato dal direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio.

Ecco le sue parole: “Okafor? Mi piace moltissimo e se lo hanno preso è perchè piace anche a Conte, nonostante non sia al top della forma. Penso che 15 minuti a Como li potrà fare, così per fare un esempio, penso che poi potrà fare anche una partita intera. Per l’anno prossimo Conte ha già chiesto sei giocatori perchè in sei andranno via”.

Napoli, tutti i profili sul taccuino di Manna

La dirigenza partenopea è già al lavoro per trovare tutti i profili che possano fare un salto di qualità alla rosa di Antonio Conte visto che bisognerà anche giocare la Champions League. Piace molto, ad esempio, l’attaccante del Parma, Ange Bonny che potrebbe crescere alle spalle di Lukaku.

In difesa potrebbe ripartire l’inseguimento a Comuzzo della Fiorentina dopo quello di gennaio. Occhio anche al ruolo di terzini sinistro, dove sfumato Dorgu, si va a caccia di altri giocatori. Piace molto Kerkez, anche se costa molto.