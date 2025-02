Dalla Juve al Bayern Monaco | Affare fatto: il trasferimento è ufficiale

Altra cessione per la Juventus: è ufficiale il passaggio dalla squadra bianconera al Bayern Monaco

La Juventus, nel mese di gennaio, ha fatto una campagna acquisti particolarmente sostanziosa. Il club bianconero, infatti, doveva necessariamente mettere delle toppe in organico a causa di alcuni infortuni che avevano decimato alcuni reparti della squadra di Thiago Motta. Sicuramente, quelli più importanti sono quelli di Bremer e Cabal.

Per entrambi c’è stata la rottura del legamento crociato e, quindi, la fine anticipata della stagione. Ma nelle ultime settimane, anche Kalulu ha dovuto far fronte a qualche problema fisico che lo ha costretto al forfait. Per sopperire a queste assenze, sono arrivati alla Continassa Veiga dal Chelsea e Kelly dal Newcastle.

Anche nel reparto avanzato la squadra bianconera ha accolto un nuovo arrivo. Si tratta dell’attaccante francese, Kolo Muani che è arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda le uscite, invece, Andrea Cambiaso è rimasto a Torino a dispetto dell’interesse del Manchester City.

Intanto, il club bianconero, ha ufficializzato una cessione. A gennaio, infatti, c’è stato il passaggio ufficiale dalla Juventus al Bayern Monaco. L’affare è stato completato.

Juventus, affare fatto: passa ufficialmente al Bayern Monaco

La Juventus, dunque, ha ufficializzato una cessione per quanto riguarda il mercato di gennaio. La società bianconera femminile, infatti, ha ceduto Arianna Caruso a titolo definitivo al Bayern Monaco.

La calciatrice, al momento del passaggio alla società bavarese, si è detta molto felice di questa esperienza che potrebbe essere l’occasione per crescere ancora di più in un club di altissimo livello come quello tedesco. Intanto, il club bianconero, pensa già al futuro e alla prossima stagione.

Mercato, tutti i movimenti in vista dell’estate

La Juventus, però, pensa anche alla prossima stagione. Infatti, il club bianconero vuole crescere ulteriormente ed ha intenzione di cedere i giocatori che non rientrano nei piani e di puntare su elementi di qualità che possano fare al caso di Thiago Motta. Sicuramente arriverà almeno un difensore, con il profilo di Hancko sempre al primo posto nella lista dei desideri.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, tutto ruota attorno alla cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo dovrebbe essere ceduto. Al suo posto potrebbe esserci l’acquisto definitivo di Kolo Muani, ma piacciono anche giocatori come Zirkzee e Raspadori.