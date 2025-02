Milan, arriva la cessione a sorpresa | Non solo Bennacer, un altro saluta i rossoneri

Il mercato di gennaio del Milan è stato movimentato anche in uscita: oltre a Bennacer, ecco un’altra cessione

Il Milan ha deciso di andare all in su giocatori di qualità nel mese di gennaio per rinforzare la propria rosa e provare a raggiungere un posto in Champions League. La squadra di Sergio Conceicao aveva bisogno di altri elementi che dessero maggiore freschezza e soluzioni alla squadra e la società lo ha accontentato.

Dal Manchester City è arrivato il terzino destro inglese Kyle Walker, mentre in attacco, dopo l’addio di Alvaro Morata, è arrivato un grande attaccante come Santiago Gimenez. Movimenti anche sulla trequarti, dove l’addio di Okafor in direzione Napoli, ha portato all’arrivo di Joao Felix in prestito oneroso e secco dal Chelsea.

In mezzo, inoltre, la partenza dell’ultimo momento di Bennacer ha fatto sì che il Milan andasse alla ricerca di un altro centrocampista di quantità e da questa esigenza si è arrivati all’acquisto di Bondo del Monza per 10 milioni di euro.

Ma c’è stata un’altra partenza dell’ultimo momento nel mercato invernale, a dimostrazione della vera e propria rivoluzione in casa rossonera. Il giocatore è andato via a titolo definitivo.

Milan, arriva un’altra cessione dell’ultimo minuto

Il Milan, in questo suo mercato movimentato, ha messo a segno anche un’altra cessione a titolo definitivo. Si tratta di quella di Dariusz Stalmach, giocatore in forza al Milan Futuro che è passato all’FC Magdeburg.

Il ragazzo si è trasferito vista la rivoluzione che c’è stata anche nella squadra Under 23 che ha deciso di puntare maggiormente su profili fatti e finiti per risalire la china e posizioni per quanto riguarda una classifica impietosa e che non ha portato ai risultati sperati all’inizio di questo nuovo progetto.

Milan, per il futuro ci sono già due obiettivi chiari

Il Milan, intanto, si muove molto anche per quanto riguarda il mercato estivo e ci sono soprattutto due giocatori che rappresentano due obiettivi chiari in vista della prossima stagione.

Il primo è Samuele Ricci, centrocampista del Torino che è davvero vicinissimo a vestire la maglia rossonera. L’altro è Antonio Silva del Benfica che potrebbe andare a rinforzare il reparto difensivo della squadra rossonera.