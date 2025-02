Cessione a sorpresa in casa Roma | Addio alla Serie A, Ranieri non lo voleva più

La Roma, nelle ultime ore del mercato, ha messo a segno un’altra cessione: non rientrava nei piani di Ranieri

La stagione della Roma, fino a questo momento, è stata abbastanza travagliata. La squadra giallorossa, infatti, nonostante l’entusiasmo delle vigilia per quanto riguarda il mercato che era stato fatto in estate, ha vissuto dei veri e propri momenti di crisi nera in questa stagione, tanto da essersi ritrovata addirittura a soli due punti dalla zona retrocessione.

Questo ha portato, tra le altre cose, a vedere ben tre allenatori diversi in panchina. All’inizio, dopo il bel finale della scorsa stagione, c’era stato Daniele De Rossi che, dopo soli quattro turni e a causa di dissapori con la dirigenza, è stato esonerato. Al suo posto, Ivan Juric, che però non è entrato in sintonia nè con l’ambiente nè con i senatori ed i risultati ne hanno risentito.

Infine, è stato richiamato per la terza volta in carriera Claudio Ranieri. E con il tecnico testaccino le cose stanno andando per il meglio in questo momento, anche se c’è ancora molto da lavorare.

Intanto, i giallorossi, hanno messo a segno un’altra cessione nel corso del mercato di gennaio. Il giocatore, infatti, non rientrava più nei piani dell’allenatore e voleva avere maggiore continuità in campo.

Roma, cessione fatta: Ranieri non ci puntava più

La Roma, dunque, ha ufficializzato una nuova cessione in questo suo mercato di gennaio. Si tratta del terzino sinistro Dahl che è stato mandato in prestito con diritto di riscatto al Benfica.

Il giocatore ha messo insieme solo tre presenze da quando è arrivato nella Capitale. Il ragazzo, soprattutto con l’arrivo di Ranieri, non è riuscito a impressionare il tecnico ed ha deciso di andare a giocare altrove per avere un maggiore minutaggio in campo. Da qui l’occasione della squadra portoghese.

Roma, dal sogno Frattesi a Gourna-Douath

Il sogno di mercato giallorosso di questo gennaio è stato senza dubbio Davide Frattesi. Il giocatore, però, seppur volesse ritornare in giallorosso, aveva una valutazione molto alta da 45 milioni di euro, impossibile da raggiungere per la Roma a gennaio.

Alla fine, per ringiovanire un po’ la rosa, si è puntato sul giovane talento classe 2003 del Salisburgo, Gourna-Douath che andrà a rinforzare la linea mediana, in attesa del mercato estivo in cui qualcosa in più potrà accadere.