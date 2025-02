Messi insieme a Cristiano Ronaldo: super colpo di mercato | L’annuncio ufficiale esalta i tifosi

In una recente intervista Cristiano Ronaldo ha rivelato un retroscena sul suo rivale di sempre

Quando si parla di rivalità nel mondo dello sport una delle primissime che salta nella mente di chiunque è quella tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Due personalità entrate nell’olimpo del calcio, collezionisti di titoli internazionali e Palloni d’Oro.

Hanno condiviso il palcoscenico più grande dello sport per più di 10 anni ma adesso, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, entrambi hanno abbandonato il calcio europeo.

Ronaldo in Arabia, Messi negli Usa, entrambi lontani dal cosiddetto calcio che conta. Tuttavia gli appassionati non hanno mai avuto la gioia di potergli vedere indossare la stessa maglia, un sogno che forse non è sempre stato così impossibile.

Ronaldo: “Il Barcellona aveva provato a comprarmi”

Per immaginare i due fuoriclasse insieme bisogna tornare mentalmente al 2002: Cristiano Ronaldo è un giocatore dello Sporting Lisbona ed inzia ad avere gli occhi di tutta Europa su di sé, è stato proprio allora che il Barcellona avrebbe tentato di acquistare il portoghese. A rilevarlo è stato proprio Cristiano Ronaldo che ha ammesso di esser stato contattato dai blaugrana. Trattativa che poi non è andato in porto e un anno dopo Ronaldo si trasferì al Manchester United.

Messi iniziò a far parte della prima squadra del Barcellona nel 2004, è molto probabile che, se la trattativa fosse andata bene, avremmo potuto vedere i due più grandi fuoriclasse di quest’epoca giocare insieme con la maglia dei blaugrana.

“Io? Più completo di Messi”

CR7 non si è limitato a parlare di trattative sfumate ma ha anche espresso alcuni pareri sulla sua carriera e su quella di alcuni colleghi. Durante l’intervista Ronaldo si è accostato ai più grandi giocatori di sempre come Messi, Pelè e Maradona, per poi aggiungere di ritenersi superiore a loro in quanto completezza delle proprie caratteristiche. Ronaldo si è definito il giocatore più completo di sempre, al contrario dei colleghi sopracitati.

Non è la prima volta che Cristiano si definisce il giocatore migliore di sempre, di certo in pochi potranno negare che il portoghese non sia stato eccelso nella quasi totalità delle caratteristiche che un attaccante deve avere.