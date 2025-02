Addio per sempre, Lotito ha deciso | Non vuole più averci a che fare

Claudio Lotito ha preso una decisione importantissima e ha detto basta: non vuole averci niente a che fare

L’ultima giornata di campionato è stata scandita dalle polemiche soprattutto per quanto riguarda il derby di Milano. Infatti, come è di dominio pubblico, sul finale di partita, un doppio scontro tra Thuram e Pavlovic e Theo Hernandez, non è stato punito e sarebbe stato calcio di rigore per la squadra nerazzurra.

La decisione di Chiffi e del VAR, che non ha nemmeno richiamato l’arbitro, hanno fatto discutere fatto arrabbiare molto il mondo interista che, con Simone Inzaghi in testa, non l’ha presa affatto bene. A fare un po’ da pompiere, alla fine della riunione FIGC, ci ha pensato il presidente nerazzurro Beppe Marotta che ha detto di dover accettare tutte le decisioni.

Parole, anche queste, che non sono state prese bene dai tifosi interisti che si sarebbero aspettati una decisione maggiormente veemente da parte del loro presidente, soprattutto perchè si è trattato del quarto errore arbitrale importante nelle ultime quattro partite.

Intanto, a proposito di riunione FIGC, era presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che a tal proposito ha preso una decisione molto importante. Non vuole più averci a che fare.

Lotito ha deciso: addio per sempre

La notizia era nell’aria oramai da settimane, ma, come riportato dal sito Sportface, adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Dopo sedici anni, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha più un ruolo all’interno della FIGC. La mancata candidatura di dicembre è stata concretizzata.

A capo della Federazione è stato rieletto Gabriele Gravina, mentre a capo della Lega è stato eletto Simonelli. Inoltre, in quota di consiglieri, sono stati eletti Calvo, Marotta e Campoccia. Adesso bisognerà capire quali saranno i progetti futuri.

Serie A, polemiche non solo per gli arbitraggi

Tornando alle polemiche nel nostro campionato, quelle riguardanti gli arbitraggi non sono le uniche. Anche l’ingolfamento dei calendari sta facendo molto discutere, soprattutto perchè alcune squadre hanno troppi impegni e non hanno la possibilità di recuperare al meglio.

Di questo passo il rischio diventa quello di dover far a meno di giocatori importanti a causa degli infortuni. Una situazione che sta diventando molto preoccupante.